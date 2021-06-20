6 月以來最低確診 但死亡率直逼4％

20日單日新增107例新冠肺炎本土確診案例，為6月以來最低單日新增本土確診數，但仍新增11例死亡，合計549人死亡，整體死亡率直逼 4%，遠高於世界平均。此外，由於美國提供 250 萬劑，指揮中心指揮官陳時中表示，將會開始擬定下一波優先名單，且「孕婦也會在這一波考量中」。

死亡率持續攀升

自 6 月 7 日起，雖指揮中心表示疫情進入穩定期，但台灣新冠肺炎死亡率從 2.5% 一路攀升，截至 20 日共 14,005 例確診，其中共 549 例例死亡，整體死亡率為 3.92%，遠高於世界平均。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前公布的確診死亡個案中，約有一半是在 5 月發病與確診，目前 6 月發病、死亡的個案數已有減少，預期接下來一週還會有少數死亡個案出現，但隨著輕症、重症患者數開始下降，接下來的死亡個案數也會有所減少。

250萬疫苗抵達

美國政府捐贈的 250 萬劑莫德納疫苗於 20 日傍晚抵台，陳時中說，這一批疫苗的數項相當的大，已經超出目前開放的七類目標群總數，因此會再往下開放接種名單，且孕婦接種也將列入考量。

但陳時中強調，將不會強迫民眾「只能使用某一品牌的疫苗」，均由接種者與醫師討論後決定使用種類以及接種與否。對於 28 日解封的可能性，陳時中語帶保留，再度強調民眾要「非常謹慎」，且接下來的目標是把疫情熱區縣市清零。

6月單日最低確診數

新增的107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例。

11例死亡個案部分，包括男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

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