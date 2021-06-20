快訊

新北首位中年人接種疫苗後死亡 年僅46歲

贈台灣250萬劑莫德納疫苗 蔡英文感謝美國「患難見真情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6 月以來最低確診 但死亡率直逼4％

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
陳時中說，接下來會以熱區縣市清零為目標。（直播截圖）
陳時中說，接下來會以熱區縣市清零為目標。（直播截圖）

20日單日新增107例新冠肺炎本土確診案例，為6月以來最低單日新增本土確診數，但仍新增11例死亡，合計549人死亡，整體死亡率直逼 4%，遠高於世界平均。此外，由於美國提供 250 萬劑，指揮中心指揮官陳時中表示，將會開始擬定下一波優先名單，且「孕婦也會在這一波考量中」。

死亡率持續攀升

自 6 月 7 日起，雖指揮中心表示疫情進入穩定期，但台灣新冠肺炎死亡率從 2.5% 一路攀升，截至 20 日共 14,005 例確診，其中共 549 例例死亡，整體死亡率為 3.92%，遠高於世界平均。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前公布的確診死亡個案中，約有一半是在 5 月發病與確診，目前 6 月發病、死亡的個案數已有減少，預期接下來一週還會有少數死亡個案出現，但隨著輕症、重症患者數開始下降，接下來的死亡個案數也會有所減少。 

250萬疫苗抵達

美國政府捐贈的 250 萬劑莫德納疫苗於 20 日傍晚抵台，陳時中說，這一批疫苗的數項相當的大，已經超出目前開放的七類目標群總數，因此會再往下開放接種名單，且孕婦接種也將列入考量。

但陳時中強調，將不會強迫民眾「只能使用某一品牌的疫苗」，均由接種者與醫師討論後決定使用種類以及接種與否。對於 28 日解封的可能性，陳時中語帶保留，再度強調民眾要「非常謹慎」，且接下來的目標是把疫情熱區縣市清零。

6月單日最低確診數

新增的107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例。

11例死亡個案部分，包括男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

國軍桃園總醫院爆群聚 指揮中心證實11人染疫

國軍桃園總醫院昨天爆發醫護人員擴大群聚感染事件，今上午傳出急門診暫停，桃園市長鄭文燦也證實，該院發生院內感染，有4人感染...

新冠肺炎增11死 羅一鈞：預期本週死亡數會再降

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增11名新冠肺炎死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，6月發病個案死亡數減少，...

兩張圖秒懂新北疫情！今增44例本土病例 中和繼板橋後也累計破千例

新北市長侯友宜今天說明新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診本土病例共44例，板橋13例及中和10...

桃園增16確診家庭接觸多 國軍桃總群聚龍潭激增6確診

桃園市今天下午召開防疫說明記者會公布，今天新增本土16例確診病案，年齡介於20多歲至80多歲之間，因為國軍桃園總醫院爆發...

6 月以來最低確診 但死亡率直逼4％

20日單日新增107例新冠肺炎本土確診案例，為6月以來最低單日新增本土確診數，但仍新增11例死亡，合計549人死亡，整體死亡率直逼 4%，遠高於世界平均...

花蓮連兩天零確診 分析家庭群聚染疫占7成

花蓮今天「嘉玲」，維持68人確診，花蓮縣政府公布分析疫調數據，發現主要感染對象是40到64歲，研判因為是家裡的經濟支柱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。