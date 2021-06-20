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防堵Delta變種 入境檢疫期滿篩檢近日公布細節

中央社 / 台北20日電
最早出現印度的Delta變種病毒成全球疫情主流，學者呼籲入境篩檢或檢疫期滿篩檢防堵。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
最早出現印度的Delta變種病毒成全球疫情主流，學者呼籲入境篩檢或檢疫期滿篩檢防堵。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

最早出現印度的Delta變種病毒成全球疫情主流，學者呼籲入境篩檢或檢疫期滿篩檢防堵，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，解隔離篩檢是既定方向，近日將公布執行細節。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒不斷變異，全球疫情仍相當嚴峻，最早出現印度的Delta變種病毒成全球疫情主流，國內截至目前共5例境外移入確診個案驗出此病毒，並沒有任何本土病例驗出Delta變種病毒。

新冠肺炎 COVID-19

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