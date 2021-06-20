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美送台250萬劑疫苗如何分配？ 指揮中心下午2時記者會
美國政府宣布，原捐贈給台灣的75萬劑莫德納疫苗，加碼至250萬劑，預計今天下午抵台。疫苗如何分配，是否會再往下開放接種對象，都是關注焦點。中央流行疫情指揮中心將於下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中親自主持，屆時莫德納疫苗到貨、疫情變化及簡訊實聯制遭濫用議題備受矚目。
截至昨天抵台疫苗已有235萬劑，今天莫德納疫苗250萬劑來台，我國疫苗量來到485萬劑，可暫時舒緩國內疫苗不足的壓力，而這批疫苗或可做為75歲以上長者接種的另項選擇。
而疫情警戒升三級後，政府推出「簡訊實聯制」方便疫調。但傳出檢警利用簡訊實聯制發送的簡訊來鎖定嫌犯行蹤，違反指揮中心所說的「限於疫調使用」的承諾。
指揮中心副指揮官陳宗彥昨天表示指揮中心查證中。查證是否已有結果，指揮中心應有交代。
昨天國內新增127例本土病例、一例境外移入，確診個案中新增20例死亡。自5月11日本土疫情爆發已來，確診個案已達1萬2584人，死亡人數達526人。
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