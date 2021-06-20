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6月20日疫情／桃園再增8確診 其中7例與確診者接觸、基隆確診+2

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6月20日疫情懶人卡／桃園再增8確診 其中7例與確診者接觸、基隆確診+2

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月19日疫情懶人卡

▌基隆確診+2 宜花金3縣掛零

全國三級警戒滿1個月，昨天全台本土確診案例降到127例，基宜花金除基隆新增2例，其餘3縣市都掛零，不過衛福部疾管署（CDC）網站誤植確診數字，使得基隆、金門確診數「暴增」，民眾嚇了一大跳。

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▌桃園再增8確診 1例感染源待查

桃園、新竹及台中昨天共新增14例本土確診案，其中以桃園市8例最多，新竹縣3例，新竹市2例，台中市1例。桃園有7例感染原因是與確診者接觸，另有1例待查；竹縣3例都是長照機構住民；竹市為一對母子，本月初曾到桃園探視長輩，長輩後來確診。中市是一名在家族經營火鍋店工作的女子，目前還找不到感染源。

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新冠肺炎 COVID-19

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6月20日疫情懶人卡／桃園再增8確診 其中7例與確診者接觸、基隆確診+2

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【628降級難題】不是確診數下降就能解除警戒 雙北還看不到關鍵條件

三級警戒至今，民眾自主封城、減少在外活動，不過連日單日新增個案數降到200例以下，外界高度關注何時可降級，擔憂三級警戒持續下去恐百業蕭條，其中又以雙北影響最大。雙北是這波疫情熱區，但除衛福部長陳時中坦言「不樂觀」，就連台北市長柯文哲與新北長侯友宜在防疫記者會上，都不輕易鬆口。

【628降級難題】人群漸漸關不住…急需完整防疫指引讓生活回正軌

雙北三級警戒「軟封城」滿月之後，不僅民眾宅在家快悶壞了，連剪頭髮、配眼鏡都不敢去，百業也因多重限制陷入蕭條之苦，而近日街頭人流及車流量已逐漸回升，顯現防疫疲態。台北市長柯文哲就一再擔心「若還要撐3個月，恐怕餓死的會比病死還多」，防疫和經濟要兼顧陷入兩難，專家呼籲此刻需要新的防疫新生活指引，引導民眾減壓防疫，適度回到原有的生活軌道。

三峽恩主公1護理師陰轉陽 急診只出不進

新北市三峽恩主公醫院一位在急診工作的護理師陰轉陽，醫院群聚已累積11人確診，昨宣布急診只出不進。中和區的環球購物中心中和...

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