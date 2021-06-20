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6月20日疫情懶人卡／桃園再增8確診 其中7例與確診者接觸、基隆確診+2
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月19日疫情懶人卡）
▌基隆確診+2 宜花金3縣掛零
全國三級警戒滿1個月，昨天全台本土確診案例降到127例，基宜花金除基隆新增2例，其餘3縣市都掛零，不過衛福部疾管署（CDC）網站誤植確診數字，使得基隆、金門確診數「暴增」，民眾嚇了一大跳。
▌桃園再增8確診 1例感染源待查
桃園、新竹及台中昨天共新增14例本土確診案，其中以桃園市8例最多，新竹縣3例，新竹市2例，台中市1例。桃園有7例感染原因是與確診者接觸，另有1例待查；竹縣3例都是長照機構住民；竹市為一對母子，本月初曾到桃園探視長輩，長輩後來確診。中市是一名在家族經營火鍋店工作的女子，目前還找不到感染源。
疫情快報
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