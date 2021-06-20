6月20日疫情懶人卡／桃園再增8確診 其中7例與確診者接觸、基隆確診+2

雙北三級警戒「軟封城」滿月之後，不僅民眾宅在家快悶壞了，連剪頭髮、配眼鏡都不敢去，百業也因多重限制陷入蕭條之苦，而近日街頭人流及車流量已逐漸回升，顯現防疫疲態。台北市長柯文哲就一再擔心「若還要撐3個月，恐怕餓死的會比病死還多」，防疫和經濟要兼顧陷入兩難，專家呼籲此刻需要新的防疫新生活指引，引導民眾減壓防疫，適度回到原有的生活軌道。

2021-06-20 07:00