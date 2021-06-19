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花蓮+0！ 老大人打疫苗縣府籲「一聽、二陪、三送」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮長者第一波接種率約4成，21日起展開第二梯次接種，縣府提醒「一聽、二陪、三送」，呼籲子女多陪伴，若發現不適儘速就醫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮長者第一波接種率約4成，21日起展開第二梯次接種，縣府提醒「一聽、二陪、三送」，呼籲子女多陪伴，若發現不適儘速就醫。圖／花蓮縣政府提供

花蓮今天喜迎「＋０」，沒有確診個案，縣長徐榛蔚欣喜之餘，提醒鄉親不要放鬆警戒。第二梯次疫苗下周針對長者開打，縣府喊出「一聽、二陪、三送」，呼籲長輩施打前可先與家庭醫生討論，子女要陪同關懷，若有不適盡速就醫。

花蓮在16、17日針對90歲（原民85歲）以上長者打疫苗，有1464人接種，接種率近4成。花蓮第二梯次疫苗將從21日開打，對象為83歲（原民75歲）以上長者、洗腎患者，秀林鄉崇德村屬於熱區，施打年齡下修到75歲（原民65歲）以上長者，全縣13鄉鎮市同步開打。

衛生局長朱家祥今天表示，開放施打疫苗以來，縣內除了發燒等症狀，沒有嚴重過敏或血栓的問題，但因為全台有多個縣市出現長輩接種AZ疫苗後不適，縣府喊出「一聽、二陪、三送」口號，提醒第二梯次接種的長輩及其子女留意。

朱家祥說明，「一聽」就是聽醫生，長輩們可與平常看診的家庭醫生討論，確診自己是否適合接種；「二陪」是過程中家人一定要陪伴，打完疫苗後要關懷48小時，建議子女們若在外地工作，要請個2天假回來陪老人家；「三送」，若有不舒服，如出疹子、紫斑、胸悶、胸痛等情形，要立刻送醫。

花蓮今天沒有新增確診個案，累積病例停在68例，其中33人出院，35人仍在住院治療中，居家隔離人數143人。

縣長徐榛蔚說，三級警戒到今天滿1個月，這1個月感覺非常冗長，很感謝醫護人員、第一線抗疫夥伴，還有鄉親的配合。今天難得出現一個零，是一個好消息，但希望民眾不要放鬆警戒，希望未來天天都是零確診。

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