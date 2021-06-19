6月19日疫情懶人卡／桃竹苗中增35例確診 肥胖是重症高風險
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月18日疫情懶人卡）
▌桃竹苗中增35例確診 苗26例最多
桃竹苗和台中市昨天共新增35例本土確診案，以苗栗26例最多，其中22例是6月初就在集中檢疫所隔離的移工，另4例本國籍則為家戶接觸者。但竹南社區快篩站有7人快篩陽性，已緊急送醫採檢PCR，結果還未出爐。桃園6例，5例有確診者接觸史，感染途徑多源於家庭、職場和朋友，另有1例感染源待查。...more
▌單日新增21死 張上淳：肥胖是重症高風險
指揮中心公布國內新增確定病例一八八例，分別為本土個案一八七例及境外移入一例，新增廿一例死亡。連六日確診數在兩百例以下，但每天死亡案例仍維持兩位數，國內因新冠肺炎死亡已達五一八人，致死率百分三點七六。指揮中心成立重症個案臨床處置專家諮詢小組，下周一起每晚線上會議，討論重症個案處置。...more
▌苗栗新增26例確診 長者接種報到率大幅下降
苗栗縣今天新增26例確診，其中隔離在集中檢疫所的移工22例，另外本國4例全數為確診個案匡列的接觸者；苗栗縣昨天發生2例老人接種疫苗後死亡的個案，衛生局強調原因待釐清，將協助家屬申請預防接種受害救濟，受連日來疫苗不良反應的訊息影響，苗栗縣老人接種報到率已明顯下降。...more
▌基隆今4例 逸嘉老人養護中心累計22人確診都PCR陰轉陽
基隆市今天新增4例確診個案，從30幾歲到80幾歲，都是無症狀的臥床患者，原PCR採陰，因市府採用機構加強版管理準則，每3天用PCR採檢，發現4人都PCR陽性確診。其中3例為逸嘉老人養護中心，連同先前19例確診，累計高達已有22人確診，全都是PCR陰轉陽。...more
▌花蓮崇德家族染疫今再添1人 3村連日篩檢逾2500人
花蓮今日新增一例確診個案，仍是秀林鄉崇德家族群聚延伸案，為染疫阿嬤案的二女婿，他在妻女確診後被匡列居家隔離，先前曾做過快篩、PCR都是陰性，16日胸悶再做PCR檢測確診。這名確診者為太魯閣國家公園委外人員，已匡列隔離同事7人。...more
▌北農爆18例確診匡列48人 指揮中心：最早個案住萬華
台北農產運銷公司傳出群聚感染確診，北農坦言目前已有18名員工確診。至於傳出有人陰轉陽還上班，指揮中心今表示，據北農、衛生局與防疫醫師了解，5月12日最早個案住在萬華，5月中下旬也有幾個員工發病，累計有18人確診。...more
▌台中今增2確診！ 霧峰快炒店累計7確診、大雅家庭4染疫
台中市今天新增2名本土確診案例，分別為霧峰快炒店家庭群聚案外甥女，以及大雅家庭群聚案姊姊，霧峰快炒店群聚案累計7人確診，大雅家庭群聚累計4人確診；2例皆為家庭感染並在居家隔離期間確診，無匡列相關接觸者，也無公共足跡史。市府持續落實各項防疫措施，提醒民眾勿掉以輕心，共同為解封努力。...more
▌桃園連2天確診個位數 足跡見好市多、全聯等地
桃園今天新增6例新冠肺炎確診個案，其中5例有確診者接觸史，1例感染源待查。桃園市政府表示，目前全是累計確診743人，居家隔離人數則是降到501人。...more
▌新竹縣竹東增1例四採陽確診 竹北確診產婦則排除確診
新竹縣今天（18日）再新增1例確診個案，為竹東B長照機構的70多歲男性住民，列為案13781，他是經過昨天第4次採檢才陽性確診；不過好消息是，原本竹北確診的產婦案13408，經過CDC判定確認排除確診，因此該個案也被除號。...more
▌重症按摩女偷拔管對醫護猛咳狂吐 大喊「為何要救我」
一名從新北三重回彰化被確診新冠肺炎的60多歲按摩女，因病情惡化住院插管治療，她自覺未受關懷，情緒低落下，怪罪醫護人員為何要救她，12日自行拔管，欲逃出負擔病房，還朝安撫她的醫護人員狂咳、猛吐口水，最後在衛生局介入下，將她轉送另家專責醫院治療，目前病情及情緒已經穩定。...more
▌竹南頭份社區快篩站 下午篩出7人陽性送檢PCR
苗栗縣政府與竹南鎮、頭份市公所在竹南運動公園辦理社區快篩，今天第4天下午篩出本國居民7人呈陽性，將送醫採檢PCR確認。...more
▌科技廠移工檢出123人確診 王必勝：圍堵管理措施有效果
苗栗縣電子科技廠移工群聚感染，外送到集中檢疫所隔離的移工約1400人經採檢PCR，陸續發現確診達123人，陽性率達8.8％，中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官衛福部醫福會執行長王必勝下午4點多在臉書PO文，強調「將這123位確診者確實隔離開來，防止他們進入工廠，並切斷宿舍的傳播鏈，對這波電子廠疫情有其重大的意義。」...more
▌北市街友兩次燒到體溫39度都拒絕就醫 昨晚身亡警憂恐染疫
台北市中山區河濱公園下溜冰場昨晚發生發燒街友死亡案件，路人是看到該街友躺在地上，明顯無動靜報案，其實該街友13日就因發燒倒地被路人發現報案，消防員到場對他量體溫，體溫超過39度。...more
▌全國累計582名學生確診 單日增8人
教育部校安中心今天上午更新新冠肺炎各級學校學生確診案例統計，4月20日至6月17日傍晚5時30分，學生確診數合計582名，以大專校院確診193名最多。...more
▌新北金山增1男性確診 2天前發燒就診
新北金山再增加1名男性確診個案，疫調初步了解，和16日快篩陽民眾之一疑似為友人，有近距離接觸，因15日出現發燒症狀而就診採檢，16日晚間採檢結果陽性確診。...more
▪【疫情專題】本土確診新增187人 死亡個案增21例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】桃竹苗中增35例確診 肥胖是重症高風險
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