6月19日疫情懶人卡／桃竹苗中增35例確診 肥胖是重症高風險

新冠疫情延燒，全國防疫三級警戒持續，社會角落的弱勢更顯得無助，平時提供街友支持的人安基金會萬華平安站面臨斷糧危機。萬華平安站站長林學志曝近況，平安站3月發生火災，1樓所有物資、設備幾乎全毀，但因疫情關係，所有廠商一聽到萬華都不敢過來，維修重建遙遙無期，目前改在騎樓提供街友泡麵、乾糧，不過，存糧也只剩最後2周，倉庫已經空了。

2021-06-19 08:05