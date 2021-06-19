「救命神器」治重症 呼吸治療師每天獎勵1萬元

中央社 / 台北18日電

被稱為新冠肺炎重症救命神器的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）納入公費給付，衛福部今天表示，呼吸治療師使用HFNC治療重症患者，每日可獲1萬元獎勵，並追溯至5月1日開始。

為降低新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重症死亡率，中央流行疫情指揮中心將HFNC及俯臥通氣治療，納入公費給付項目，並回溯自5月1日起適用。

衛福部醫事司今天晚間發布新聞稿表示，醫院收治疑似或確診重症個案，若使用HFNC治療，實際照護的呼吸治療師將每天核發1萬元獎勵金。

此外，呼吸道治療照護醫護團隊，除了醫護原有的津貼外，會依照每天照護病人數，每照顧1名病人加發1萬元，由團隊共同分配，同樣回溯至5月1日。

醫事司長劉越萍今天告訴中央社記者，因應國內疫情持續，近期將新增醫院清潔人員及46家重度級急救責任醫院專責協調人員津貼。

另去年疫情開始就發放醫事人員津貼，劉越萍說，醫師每天值班8到12小時不等，故依照照護班表，以每人每班津貼1萬元認定。

此外，先前醫事人員津貼是按季申報，劉越萍表示，近期因應本土疫情嚴峻，體恤醫事人員辛勞，津貼將改為按月申報。

衛福部即日起將受理今年4月及5月人員津貼申請，比照先前，醫院提出申請後，將預付8成申請金額，並視疫情發展，滾動式修正人員津貼及獎勵申請規定。

新冠肺炎 COVID-19

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