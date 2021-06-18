桃園確診新增6例 年齡20以上至70多歲間

全台超過400人確診死亡，過去一周，殯葬業缺乏防疫物資的困境終於被看見。但在物資送抵第一線之前，他們每一秒都在跟有限的物資搏鬥。上周光合基金會捐出3000套防疫設備，今天上午，新店扶輪社再捐N95口罩，接體員到現場取得物資時說，最近物資緊繃的狀態，已經到了防護衣不得不重複穿、口罩戴反面，每一件裝備都是雪中送炭。

2021-06-18 17:26