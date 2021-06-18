桃園確診新增6例 年齡20以上至70多歲間
桃園市今天新增6例新冠肺炎確診個案，市政府表示，年齡介於20多歲到70多歲間，其中5例有確診者接觸史，1例感染源待查。
桃園市政府表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者相關足跡，包含，好事多南崁店、華勛、力行和仁愛市場，以及大溪區蓮座山觀音寺和紅不讓3C配件桃溪店，中壢區的台灣大哥大忠孝店、瘋油網中壢店、綠動機車行、永崴大藥局、中壢聯合藥局和全聯環中店。
桃園市政府指出，目前，累計確診743人，居家隔離人數則是降到501人。
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