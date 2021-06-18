高雄12天僅增2例 陳其邁：社區相對安全
高雄市長陳其邁今天表示，高雄市7日起僅增2例，代表高雄市社區相對安全。目前社區快篩9519人皆無異常，12園區的企業也完成國際移工快篩，確認1萬6507人均呈陰性。
高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，宣布高雄市今天無新增本土病例，並說明疫情最新動態。
陳其邁表示，高雄市從7日開始，只有新增1例零星個案以及1例家庭群聚確診舊案，代表高雄市社區相對安全。若未來2週，全國疫情持續往下走，降到百例以下，就代表全國疫情獲得進一步控制。
針對高雄市社區公費篩檢成果，陳其邁表示，對「串門子」等防疫專案、多次就醫等高風險社區民眾及長照機構相關人員進行快篩後，9519名篩檢者皆無異常。而高市12園區的企業目前也完成所有移工快篩，1萬6507人均呈陰性。
陳其邁重申，高雄市沒有社區流行，風險仍在南北移動上，只要雙北疫情降溫，對其他縣市的風險也會降低。
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