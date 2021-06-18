新冠肺炎連日低於200例 逾6800確診者解隔離

國內今天新增187例新冠肺炎本土病例、21人死亡，指揮中心指揮官陳時中表示，近日新增確診數都維持在200例以下，1.2萬名確診個案中已有56%、約6873人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增188例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的187例本土病例，為83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月29日至6月17日。

個案分布以新北市76例最多，其次為台北市71例、苗栗縣26例、桃園市6例、基隆市4例、台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例；其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

陳時中說明，今日新增21例死亡個案，為男性12人、女性9人，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月13日，確診日介於5月19日至6月15日，死亡日介於6月10日至6月16日。

陳時中指出，這幾天死亡個案除了前1、2天比較低，其他期間大多維持20人上下，但確診案例數仍持續維持200例以下，也逐漸解除隔離，5月11日至6月16日確診的1萬2210名確診個案中，已有56.3%、約6873人解除隔離；苗栗方面，主要是隔離期滿的移工驗出陽性比例較高，但經過這幾波檢查，苗栗個案數應該會降下來。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計101萬1097例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含99萬3010例排除），其中1萬3771例確診，分別為1162例境外移入，1萬2556例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號（案13408），累計95例移除為空號，累計死亡人數為518例。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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