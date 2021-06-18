彰化1確診女子對護理師吐口水叫囂 轉院後趨穩定
彰化縣1名新冠肺炎確診女性病患，住院後卻嘗試離開負壓隔離病房，且對護理人員吐口水叫囂質疑為何要救治她。彰化縣府今天指出，女子已轉診到另一間專責醫院收治，狀況穩定。
媒體報導，1名從新北市回到彰化縣的60歲女子，鄰居發現她出現咳嗽、感冒等症狀向衛生局通報，這名女子經篩檢後新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診住院，沒多久就成為重症病患，但女子在住院時不僅對護理人員叫囂，還拔掉自己的呼吸管對護理人員吐口水。
這名女子還嘗試離開負壓隔離病房，醫院護理人員對於女子的行為都感到相當氣憤，詢問院方如果再犯是否可以拒絕照顧這樣的病人，且擔心女子的行為會增加護理人員照顧的風險。
對此，彰化縣衛生局指出，這名女子出現脫序行為後，經評估，已安排女子轉診到其他專責醫院收治，女子情緒已經穩定下來，病況也好轉，可以拔除呼吸器，目前仍在負壓隔離病房接受治療中。
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