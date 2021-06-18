快訊

行政院：授權台積電、永齡代表政府洽談購買疫苗1000萬劑

今不繞過中國！華航載莫德納疫苗直衝 估提早3點就到

爆18人確診 北農：蔬菜包裝運送不適合新冠病毒生存

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北農今天舉辦記者會對外說明員工陸續確診狀況。圖／翻攝北農官網
北農今天舉辦記者會對外說明員工陸續確診狀況。圖／翻攝北農官網

北農爆18人確診，其中9人為營業部員工、有3人沒在名單上的派遣或臨時工也確診，全都是負責包裝下游廠商蔬果，又未落實防疫措施引議論。對此，北農今天舉辦記者會表示，包裝中心只是負責將蔬果裝箱，包裝工作都在產地完成，也強調蔬果包裝運送過程不適合病毒生存，要民眾安心。另外，臨時工與派遣員確診沒在名單，是因為工作天數不固定，登記資料都在派遣公司；至於是否有抽換匡列名單？北農強調匡列接觸者是衛生單位的工作，絕沒有抽換名單一事。

北農董事長黃向羣表示，在這幾次的防疫做為，包括酒精、口罩、量體溫、實聯制、環境清消、管制人流等，沒有一項沒落實，雖然陸續有員工確診，但北農絕不會隱匿疫情，有匡列的人就不會讓他上班，後續也配合北市府快篩專案，17日和18日營業部都停工，讓員工去快篩些望可以找出無症狀感染者。

北農總經理翁震炘說，自疫情爆發以來，原本每日進貨量從1400公噸降低到剩下1000公噸，銷售量掉約3成。而先前傳出營業部包裝中心負責包裝下游廠商蔬果，其實只是分裝，包裝工作都在產地完成，北農只負責把蔬果裝箱放進物流車內，載送到各家店面。至於其他包裝，是提供給企業、團膳或餐廳。

翁震炘表示，蔬菜運送包裝的過程並不適合病毒生存，台大的流行病學教授也證實，蔬菜包裝不太可能傳播病毒。

黃向羣提到，市府有成立快篩站，北農員工工作時間和一般人不同，下班可能才中午，所以分批讓員工去篩檢，營業部117人都已經篩檢完畢，而昨天和今天兩天營業部也停工，讓員工再去篩檢一次，現在有進公司的員工，都是經過快篩和PCR檢測陰性才上工，名單也都給北市市場處。

翁震炘強調，北農連兩日針對營業部全場域加強消毒，之後都會要求員工戴上護目鏡上班，人與人之間的距離也會拉開，也再次強調沒有所謂抽換匡列名單的事情。

新冠肺炎 COVID-19 北農

延伸閱讀

澎湖提升海上防疫施措 首艘漁船返航5名船員立即快篩

指揮中心：提醒縣市讓長者在社區接種 避免舟車勞頓

北農員工確診讓人擔心 專家這樣說

北農：全聯蔬果從產地包裝 營業部員工再篩檢

相關新聞

爆18人確診 北農：蔬菜包裝運送不適合新冠病毒生存

北農爆18人確診，其中9人為營業部員工、有3人沒在名單上的派遣或臨時工也確診，全都是負責包裝下游廠商蔬果，又未落實防疫措...

「看不見的力量」阻疫苗採購 蔡郭會能讓民進黨派系縮手？

蔡英文總統表態協助取得疫苗後，一直努力想捐贈500萬劑BNT疫苗的鴻海創辦人郭台銘今天發表8點聲明，他直指民進黨內有派系等各種看不見的力量介入，對此案產生技術性的拖延，蔡總統的表態，讓他「感到又有了希望」，他希望能會見蔡總統。總統府也迅速回應，蔡總統樂意與郭台銘會談，將進行安排。

北市街友兩次燒到體溫39度都拒絕就醫 昨晚身亡警憂恐染疫

台北市中山區河濱公園下溜冰場昨天晚上發生發燒街友死亡案件，路人是看到該街友躺在地上，明顯無動靜報案，其實該街友13日就因...

6月18日疫情懶人卡／全國累計582學生確診 澳門增1例台灣移入個案

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

24萬劑莫德納今抵台 指揮中心下午2時說明

疫苗要來了！指揮中心日前宣布，6月底將有莫德納疫苗抵台。指揮中心稍早證實，第二批24萬劑莫德納疫苗今下午4時左右將抵達桃...

確診沒列案免匡列！半個月後才被通知 她傻眼：我就這樣變黑數

台灣最近確診數明顯下降，不少人提出要解封三級警戒。但確診數字確實如此嗎？有位女網友在Ｄcard新冠肺炎板分享自身經驗，說她乖乖去篩檢，卻因為篩檢大塞車，忙中有錯，讓她意外成了「確診黑數」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。