爆18人確診 北農：蔬菜包裝運送不適合新冠病毒生存

北農爆18人確診，其中9人為營業部員工、有3人沒在名單上的派遣或臨時工也確診，全都是負責包裝下游廠商蔬果，又未落實防疫措施引議論。對此，北農今天舉辦記者會表示，包裝中心只是負責將蔬果裝箱，包裝工作都在產地完成，也強調蔬果包裝運送過程不適合病毒生存，要民眾安心。另外，臨時工與派遣員確診沒在名單，是因為工作天數不固定，登記資料都在派遣公司；至於是否有抽換匡列名單？北農強調匡列接觸者是衛生單位的工作，絕沒有抽換名單一事。

北農董事長黃向羣表示，在這幾次的防疫做為，包括酒精、口罩、量體溫、實聯制、環境清消、管制人流等，沒有一項沒落實，雖然陸續有員工確診，但北農絕不會隱匿疫情，有匡列的人就不會讓他上班，後續也配合北市府快篩專案，17日和18日營業部都停工，讓員工去快篩些望可以找出無症狀感染者。

北農總經理翁震炘說，自疫情爆發以來，原本每日進貨量從1400公噸降低到剩下1000公噸，銷售量掉約3成。而先前傳出營業部包裝中心負責包裝下游廠商蔬果，其實只是分裝，包裝工作都在產地完成，北農只負責把蔬果裝箱放進物流車內，載送到各家店面。至於其他包裝，是提供給企業、團膳或餐廳。

翁震炘表示，蔬菜運送包裝的過程並不適合病毒生存，台大的流行病學教授也證實，蔬菜包裝不太可能傳播病毒。

黃向羣提到，市府有成立快篩站，北農員工工作時間和一般人不同，下班可能才中午，所以分批讓員工去篩檢，營業部117人都已經篩檢完畢，而昨天和今天兩天營業部也停工，讓員工再去篩檢一次，現在有進公司的員工，都是經過快篩和PCR檢測陰性才上工，名單也都給北市市場處。

翁震炘強調，北農連兩日針對營業部全場域加強消毒，之後都會要求員工戴上護目鏡上班，人與人之間的距離也會拉開，也再次強調沒有所謂抽換匡列名單的事情。

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