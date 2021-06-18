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疫情期間猝死一率PCR檢測 雙北地區即起施行

中央社 / 台北18日電

疫情嚴峻猝死個案頻傳，甚至有個案是猝死後才確診，疫情指揮中心今天宣布，疫情期間所有猝死個案，將一率進行PCR核酸檢測，台北與新北市今天起施行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，染疫死亡人數持續增加，甚至不少案例是猝死後才確診。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午召開全國防疫會議會後記者會時宣布，疫情期間猝死個案將一率進行PCR核酸檢測，並從雙北地區開始，今天開始實施。

陳宗彥說，對於疑似染疫死亡案例的相驗，現行法規適用上並無問題，今天也明確決定，PCR檢測執行上，行政相驗由醫師執行，司法相驗由法醫採檢，相關費用一率由防疫費用支應。

陳宗彥說，行政相驗跟司法相驗的區分已有一套依據準則，因應疫情狀況，由雙北市今天先上路，其他縣市則視疫情狀況評估。他也提到，法醫與直接相驗的檢察官，先前已公布納入疫苗施打對象。

陳宗彥也重申，高風險縣市要持續擴大社區篩檢，特別是雙北地區設立篩檢站，應考量民眾就醫方便性；另雙北確診個案數緩降，中央也希望能回歸疫調、接觸者追蹤管理，落實疫調。

至於零星案例縣市，陳宗彥說，務必加強個案追蹤管理、避免疫情擴散，也要求強化輕症個案健康監測、轉診效率，並主動關懷弱勢長者。

新冠肺炎 COVID-19

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