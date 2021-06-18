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確診沒列案免匡列！半個月後才被通知 她傻眼：我就這樣變黑數

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為篩檢示意圖，非新聞當事人。記者邱德祥攝影／報系資料照
圖為篩檢示意圖，非新聞當事人。記者邱德祥攝影／報系資料照

台灣最近確診數明顯下降，不少人提出要解封三級警戒。但確診數字確實如此嗎？有位女網友在Ｄcard新冠肺炎板分享自身經驗，說她乖乖去篩檢，卻因為篩檢大塞車，忙中有錯，讓她意外成了「確診黑數」。

原po在5月15日到北市聯醫仁愛院區篩檢，醫師告訴她若驗出陽性，三天就會通知她，後來她並沒接到通知，但仍不放心想確認，她輪番打電話給醫院、1922和衛生局，所有單位都說不知道結果，並告訴她「沒接到通知就是陰性」。

6月1日，萬華分局警察聯絡她老爸，說她確診。她一度以為是詐騙，打了許多電話詢問，才知道真的確診。原來醫院端當初上報時填錯電話、地址，衛生局找不到人，案件大塞車，所以這麼久才請警察協尋。

原po去電詢問：「需要隔離匡列嗎？」對方卻說她聽起來不像重症，也超過14天，不會列案，還說如果周圍親友有症狀的話再來驗就好了。衛生局人員甚至建議她「不要二篩」，讓她傻眼。因為沒有列案，所以她沒有「列案編號與隨機ID驗證碼」，也領不到補助，還好她篩檢後都有做好居家自主管理，親友們篩檢也都陰性，讓她略鬆了口氣。

網友紛紛打氣，「人力不足嗎？所以這場抗疫會成功，不在政府約束，而在人民自治」、「原po辛苦了， 5/15-5/31的確是台北市大爆發，篩檢大塞車的時間」、「真的不放心就再去篩一次吧...感覺是一連串的疏失」、「祝妳早日康復～」、「不管是中央還是地方政府的鍋，都要把他捅出來，不知道還有多少人是黑數」。

新冠肺炎 COVID-19

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