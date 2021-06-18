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6月18日疫情懶人卡／北農18人群聚感染 民眾憂蔬菜包裝傳播病毒
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月17日疫情懶人卡）
▌北農員工確診讓人擔心 專家這樣說
北農傳出群聚感染，目前已有18位員工確診，有人擔心蔬菜包裝可能傳播病毒，但台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，透過蔬菜包裝不太可能傳播病毒…...more
▌新北金山增1男性確診 2天前發燒就診
新北金山再增加1名男性確診個案，疫調初步了解，和16日快篩陽民眾之一疑似為友人，有近距離接觸，因15日出現發燒症狀而就診採檢，16日晚間採檢結果陽性確診。...more
疫情快報
▪【疫情專題】本土確診新增167人 死亡個案增18例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】北農18人群聚感染 民眾憂蔬菜包裝傳播病毒
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