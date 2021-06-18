6月18日疫情懶人卡／北農18人群聚感染 民眾憂蔬菜包裝傳播病毒

全國三級警戒至少持續到6月28日，暑假將屆加上三級警戒下百業蕭條、民眾都期盼警戒降級，恢復相對正常生活。衛福部疾管署長周志浩17日在行政院院會報告時表示，國內社區傳播風險仍在，目前三級警戒仍宜持續；衛福部次長薛瑞元則說，未來10幾天是研判基準。台大兒童醫院院長黃立民表示，三級警戒要降最好要達到二項要件：疫苗覆蓋率提高、疫情有效控制下降；若沒有達到就降級，就不純然是防疫考量，強調「沒有疫苗，就沒有安全」。

2021-06-18 07:00