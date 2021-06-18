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6月18日疫情懶人卡／北農18人群聚感染 民眾憂蔬菜包裝傳播病毒

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月17日疫情懶人卡

▌北農員工確診讓人擔心 專家這樣說

北農傳出群聚感染，目前已有18位員工確診，有人擔心蔬菜包裝可能傳播病毒，但台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，透過蔬菜包裝不太可能傳播病毒…...more

▌新北金山增1男性確診 2天前發燒就診

新北金山再增加1名男性確診個案，疫調初步了解，和16日快篩陽民眾之一疑似為友人，有近距離接觸，因15日出現發燒症狀而就診採檢，16日晚間採檢結果陽性確診。...more

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【628解封難題】三級警戒何時結束？ 專家提2要件強調「沒疫苗就沒安全」

全國三級警戒至少持續到6月28日，暑假將屆加上三級警戒下百業蕭條、民眾都期盼警戒降級，恢復相對正常生活。衛福部疾管署長周志浩17日在行政院院會報告時表示，國內社區傳播風險仍在，目前三級警戒仍宜持續；衛福部次長薛瑞元則說，未來10幾天是研判基準。台大兒童醫院院長黃立民表示，三級警戒要降最好要達到二項要件：疫苗覆蓋率提高、疫情有效控制下降；若沒有達到就降級，就不純然是防疫考量，強調「沒有疫苗，就沒有安全」。

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