抗疫女神賈永婕 高效率購「救命神器」網路好感聲量創新高

image source：賈永婕臉書

文/朱涵瑜

被外界封為「抗疫女神」的藝人賈永婕，短短幾天募資9千多萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），並親自配送到全台各大醫院，從採購到發送展現超高效率，暖舉不僅感動社會，更創下網路高聲量，不過，她的勸募行為卻也遭到部分名嘴批評違反公益勸募條例，意外引發後續效應。賈永婕的善舉除了拉抬個人網路聲量，也在勸募名單之中的范瑋琪，這回的善行，能否甩開2020年初口罩風波批罵蘇貞昌狗官的陰霾呢？

image source：賈永婕臉書

採購「救命神器」效率贏政府 賈永婕網路聲量創新高



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/10~2021/06/16）統計調查，賈永婕6月初已經開始號召好友、餐廳業者發起「每天100個便當親自送給醫護」的活動，但網路聲量並未有太大起伏，直到6月13日臉書貼文「史上最快速的捐贈，因為死神沒有在放假」，幾天內就募集到342台、一台要價27萬的救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）引起廣泛討論，當天賈永婕網路討論數量直線飆升，衝到93,949筆，創下6月以來最高峰，往後兩天聲量雖然稍降，但討論熱度依舊。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/10~2021/06/16)

遭名嘴批募資違法 賈永婕網路負面聲量突竄升

高效率採購『救命神器』，還被網友拿來和中央指揮中心的效率相比，讓賈永婕13日、14日兩天獲得網路高好感度，但值得觀察的是負聲量也在同步增加，15日正聲量11,516筆，負聲量11,150筆，兩者幾乎要打平，負聲量衝高的主因之一，就是因為有政治名嘴在節目上批評違法勸募，對此，賈永婕於臉書上自責反問：「我這樣是不是反而讓台灣又開始有一點分裂了？」

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/10~2021/06/16)

范瑋琪批蘇揆狗官風波沈寂一年多 捐神器重新被看見

在這波「救命神器」暖心行動認捐者名單中，還有一個值得觀察人物-范瑋琪。2020年初因為限制口罩出口，批罵蘇貞昌狗官，事件發生之後，范瑋琪臉書粉專8天掉粉將近19萬人，影響相當大，2020年1月28日網路聲量高達121,500筆，而且事情持續發酵，范瑋琪再度貼文向外界說明解釋，引來更多網友出征圍剿，2020年1月30日的129,001筆討論更創下聲量最高峰。過去這一年半的時間，范瑋琪幾乎沒有太多公開活動與消息，網路聲量極低，這回認捐救命神器讓范瑋琪在6月14日當天有3,259筆網路聲量，重新被外界再看到，但整體而言，失言風波後座力還在，尚未能完全弭平。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2020/01/23~2021/06/16)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月23日至2021年06月16日。

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