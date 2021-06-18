抗疫女神賈永婕 高效率購「救命神器」網路好感聲量創新高
image source：賈永婕臉書
文/朱涵瑜
被外界封為「抗疫女神」的藝人賈永婕，短短幾天募資9千多萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），並親自配送到全台各大醫院，從採購到發送展現超高效率，暖舉不僅感動社會，更創下網路高聲量，不過，她的勸募行為卻也遭到部分名嘴批評違反公益勸募條例，意外引發後續效應。賈永婕的善舉除了拉抬個人網路聲量，也在勸募名單之中的范瑋琪，這回的善行，能否甩開2020年初口罩風波批罵蘇貞昌狗官的陰霾呢？
image source：賈永婕臉書
採購「救命神器」效率贏政府 賈永婕網路聲量創新高
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/10~2021/06/16）統計調查，賈永婕6月初已經開始號召好友、餐廳業者發起「每天100個便當親自送給醫護」的活動，但網路聲量並未有太大起伏，直到6月13日臉書貼文「史上最快速的捐贈，因為死神沒有在放假」，幾天內就募集到342台、一台要價27萬的救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）引起廣泛討論，當天賈永婕網路討論數量直線飆升，衝到93,949筆，創下6月以來最高峰，往後兩天聲量雖然稍降，但討論熱度依舊。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/10~2021/06/16)
遭名嘴批募資違法 賈永婕網路負面聲量突竄升
高效率採購『救命神器』，還被網友拿來和中央指揮中心的效率相比，讓賈永婕13日、14日兩天獲得網路高好感度，但值得觀察的是負聲量也在同步增加，15日正聲量11,516筆，負聲量11,150筆，兩者幾乎要打平，負聲量衝高的主因之一，就是因為有政治名嘴在節目上批評違法勸募，對此，賈永婕於臉書上自責反問：「我這樣是不是反而讓台灣又開始有一點分裂了？」
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/10~2021/06/16)
范瑋琪批蘇揆狗官風波沈寂一年多 捐神器重新被看見
在這波「救命神器」暖心行動認捐者名單中，還有一個值得觀察人物-范瑋琪。2020年初因為限制口罩出口，批罵蘇貞昌狗官，事件發生之後，范瑋琪臉書粉專8天掉粉將近19萬人，影響相當大，2020年1月28日網路聲量高達121,500筆，而且事情持續發酵，范瑋琪再度貼文向外界說明解釋，引來更多網友出征圍剿，2020年1月30日的129,001筆討論更創下聲量最高峰。過去這一年半的時間，范瑋琪幾乎沒有太多公開活動與消息，網路聲量極低，這回認捐救命神器讓范瑋琪在6月14日當天有3,259筆網路聲量，重新被外界再看到，但整體而言，失言風波後座力還在，尚未能完全弭平。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2020/01/23~2021/06/16)
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月23日至2021年06月16日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『賈永婕、范瑋琪』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
延伸閱讀
✎ 「救命神器」搶輸賈永婕？ 蔡英文臉書創「三級防疫滿月」好感度最低點
✎ 3天募款近上億！賈永婕捐贈救命神器 曾寶儀大讚：不如從政吧
▪【疫情專題】本土確診新增187人 死亡個案增21例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】北市街友發燒倒地死亡 接種疫苗後猝死累計34例
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言