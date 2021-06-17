台中新增2例確診 為龍井家庭群聚案延伸

台中市今天新增2例本土確診個案，為龍井區家庭群聚案延伸，市府今天前往龍井區設置前進指揮所，截至中午篩檢當地居民395人，皆呈陰性。

中央流行疫情指揮中心公布，今天新增175例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，另確診個案中新增19例死亡。

台中市長盧秀燕下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會宣布，今天新增2例確診個案，她表示，新增個案為先前龍井群聚案延伸，目前已累計6人確診，市府今天到當地設立前進指揮所及快篩站，針對周邊居民進行篩檢，目前篩檢395人，全數是陰性。

中央分配台中市首批的7萬3500劑AZ疫苗，今天仍在持續施打，盧秀燕說，截至今天中午為止，已經打了91%，今天會告一段落，感謝醫護人員與快打站人員的協助。

至於中央配發台中市的第二批3萬7200劑疫苗，今天已經到貨，盧秀燕指出，第二批的施打，以80到84歲為主，另外70歲以上原住民也可以施打，19、20日兩天會在64個快打站施打，原住民則是在和平地區衛生所施打。

至於6月15日至今，台中市有4人施打疫苗後死亡，盧秀燕表示，這幾天有許多民眾猶豫是否施打，她認為不能讓人民陷入染疫威脅，或打疫苗後的風險中，希望中央能做整體性說明，釐清死亡跟疫苗有沒有關係，早一點讓民眾安心。

媒體提問，全台有多人施打疫苗後死亡，是否影響台中市長者施打意願，新聞局長黃國瑋表示，台中85歲以上長者，前2天已打了62%，本來預估是7成以上，如果就今天中午的施打資料共5307人，與前2天相較平均都打7000人以上，是有受到一些影響。

針對今天新增2例確診，衛生局長曾梓展說明，今天新增的2例為昨天公布確診案13409的父母；案13621為58歲男子，案13622為55歲婦人，兩人為夫妻，同在工廠擔任工廠作業員。

這對夫妻與先前龍井區家庭群聚首例案8758老婦是鄰居，夫妻2人曾於5月23日與兒子（昨天確診個案13409）及案8758共乘一輛車至市場購物，案8758確診後，這對夫妻匡列隔離採檢陰性，解隔離後6月15日回公司上班。

本月16日案13409確診後，夫妻2人到醫院採檢後也確診，目前夫妻工作的工廠已停工清消，並針對廠內員工匡列採檢。

另外，台中市15日至今，有4人施打疫苗後死亡，曾梓展指出，其中1名死者60歲邱姓男子，患有腎臟癌末期，死亡後經醫師評估死因與疫苗無關，因此只通報3例接種後死亡。

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