桃園某食品工廠群聚增2確診 百名員工快篩1陽性

桃園市今天新增7例本土個案，其中1人屬連鎖麵店群聚案，2人屬桃園某食品工廠群聚案，為指標個案的友人和職場同事，目前已針對工廠100多名員工快篩，1人陽性待調查。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增175例本土病例，桃園市佔7例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園今天新增的7例本土個案，與確診者接觸者有6人，調查中有1人，個案年齡介於不足10歲至50多歲之間；桃園市累計確診案例738人，目前居家隔離人數529人。

王文彥表示，今天確診的個案中，有2人（案13556、案13557）為單親家庭，是一名1歲以下的小孩和媽媽；1人（案13589）是被台北友人感染確診；1人（案13619）是與哥哥接觸後確診，哥哥在六輕工作。

王文彥說，群聚案的部分，有2人（案13558、案13677）屬於桃園某食品工廠群聚案，為該起群聚案指標個案的友人和職場同事。

王文彥表示，桃園某食品工廠群聚案，工廠員工（案13091）為指標個案，在6月14日確診後，傳染給嫂嫂、媳婦和孫子，整個家庭10人有7人確診；這個家庭有3人在食品工廠上班，今天確診的案13677與指標個案為職場同事，目前已針對工廠100多人進行快篩，有1例陽性正在追查中。

王文彥也說，指標個案的朋友部分，包含在6月15日確診的酒店女性友人（案13300）、6月16日確診的男性友人（案13489），以及今天確診的男性友人（案13558），明天會再增加1人確診，目前尚無案號；整起案件包含尚無案號者，已有12人確診。

王文彥也說，連鎖麵店群聚案部分，今天再增加1人（案13678）確診，是連鎖麵店確診老闆的丈母娘，全家7人目前有5人確診。

桃園市政府表示，今天的個案足跡為中壢青果市場，另補充昨天的個案足跡，包括小北百貨忠孝店、大樹連鎖藥局桃園藝文店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

商品推薦