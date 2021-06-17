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三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

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三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
三立電視台員工確診，驚傳有工讀生家人疑似確診死亡，節目團隊緊急快篩。圖／截自Google Map
三立電視台員工確診，驚傳有工讀生家人疑似確診死亡，節目團隊緊急快篩。圖／截自Google Map

台北市內湖區三立電視公司傳出有節目工作人員家人確診，負責篩檢的醫院證實，三立內部在講疑似有確診案例，要求員工快篩，今天確實有8名三立電視台的員工前往做快篩，篩檢結果尚未出爐。

至於是否員工家人確診、員工是否確診、相關疫調及密集接觸者將由北市衛生局處理。

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