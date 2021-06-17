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服用清冠一號首位出院者　她住院時看「火神的眼淚」打氣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥跟住院病人視訊，關心服用臺灣冠清一號的情形。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥跟住院病人視訊，關心服用臺灣冠清一號的情形。記者簡慧珍／攝影

衛福部彰化醫院率彰化縣醫療院所之先，徵得25名染疫病人服用臺灣清冠一號，負壓隔離病房收治的張姓女病患服藥11天，精神越來越好，在病房內追劇看完「火神的眼淚」，自許要跟打火兄弟一樣勇敢，正向心理狀態有益健康，她的CT值從19.3升到31.6，無傳染他人的風險，已經出院回家，居家隔離7天即可恢復正常生活。

彰化醫院中醫科主任馮天祥今天表示，張姓女病患服用清冠一號數天，精神明顯變好，在病房內打電話跟朋友聊天、追劇、玩手遊，醫療團隊認為，除了藥物發揮效用之外，張女樂觀正面對向染疫的事實，也是病情好得快的關鍵原因。

張女告訴醫護，得知確診的當下並沒有「天崩地裂」感覺，既然染疫就勇敢面對，聽從醫師的話好好治療，所以她接受安排住進病房，情緒上沒太大起伏，反而家人朋友比她還緊張。

張女說，確診第一天她喉嚨痛，第二天開始咳嗽、流鼻水，身體很疲倦，中醫師徵詢是否願意接受中西醫合併治療，她想，臺灣清冠一號是新的中藥方，可以一試，於是答應中西醫合併治療，服用幾天後，感覺精神開始好轉，不再疲倦，住院期間，10多個親朋好友輪流打電話，讓她每天聊天聊不完，也追劇、玩手遊。

她表示，這群親朋好友每天鼓勵，讓她忘記染疫的可怕，她跟著他們一起追劇，看完台灣火紅的消防職人戲劇「火神的眼淚」，她告訴自己，要像消防隊員一樣，勇敢面對，如果還有精力就打打遊戲，很快度過一天。

彰化醫院胸腔內科醫師張子晏今天說，張女6月2日確診住進負壓隔離病房，中西醫合併治療後，CT值很快就上升，顯示病情很快好轉，13日就達出院標準回家，必須再居家隔離7天。

醫護人員的觀察，有些確診者覺得「被關進病房」失去自由，怨恨染疫、對病情很無力、對餐點很抱怨，整天憂鬱焦慮，相形之下，張女樂觀面病情，遇到醫護人員總是滿臉笑容，還會對醫護加油打氣。中醫科主任馮天祥說，張女是他看過確診者之中最正向的人，這種好的心理狀態是她病情好得快的關鍵，相反的，終日鬱悶對病情一定沒幫助。

臺灣清冠一號5月1日上市，衛福部彰化醫院中醫科5月28日與COVID-19確診輕症病人視訊討論，有25人願意服用臺灣清冠一號。馮天祥指出，臺灣清冠一號是國家中醫藥研究所等研究團隊實證有效治療新冠肺炎的藥方，臨床上，服用者感覺不一，大部分人表示沒有特別感覺，張女覺得精神變好，整體效益還需要更大規模的數據分析。

新冠肺炎 COVID-19

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