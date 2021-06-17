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台大雲林分院40醫護到麥寮 6天普篩1萬名六輕包商人員

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
麥寮鄉公所今起至6月22日止在麥寮高中設快篩站。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉公所今起至6月22日止在麥寮高中設快篩站。記者陳苡葳／攝影

台塑六輕廠萬人普篩計畫2天以來已篩檢5成、6714名員工全陰性，預計今、明2天即可完成其餘員工篩檢作業。由於台塑公司決定6月24日起實施外包商人員須持快篩陰性證明進場，因此麥寮鄉公所今天起至22日止在麥寮高中設快篩站，每日上午8點至下午5點開放廠商登記報名，各廠商採分時段、團體報到篩檢，目前已有5千人報名，公所依序通知到場篩檢。

台塑六輕廠累計5名確診個案，但其中仍有3位個案感染源待釐清，廠區防疫為求慎重，展開連續4天萬人普篩，此外也實施外包商須持6月10日（含）後的快篩陰性證明進場，外包商移工須專案申請，遵守固定廠區施工原則等管制。

麥寮鄉公所經雲林縣衛生局媒合，由台大雲林分院醫護人員協助到麥寮高中活動中心設置快篩站，今天上午8點半起啟動服務。台大醫院雲林分院副院長陳健弘說，此次出動40名醫護人員，他坦言是相當浩大的陣仗，雖對院內業務稍有影響，但為了縣民健康，大家仍願到前線服務。

麥寮鄉公所主秘陳東松表示，快篩站布置7條動線，每條一小時可篩30人，共計可篩210人，每天篩檢至下午5點止，中午僅休息1小時，醫護人員馬拉松式作業，預計每天完成1500位外包商人員篩檢。

丁姓包商說，台塑六輕已通知廠商24日起要有快篩陰性證明才能進場，為了安全還是要配合篩檢，這次帶25位員工一起來篩檢，確保大家都健康，彼此也能比較放心工作。

麥寮鄉長蔡長昆表示，此次快篩站將持續6天，估計普篩1萬人，另同時開放廠商繳交報名表，報名作業需由公司統一報名，廠商可先至公所網站下載報名表，填妥後網路回傳至社會課，報名完成將收到篩檢時間通知，相關問題可電洽(05)6931164、(05)6932859。

麥寮高中快篩站布置7條動線，每小時可篩210人，每天篩檢至下午5點止，中午僅休息1小時，醫護人員馬拉松式作業，預計每天完成1500位外包商人員篩檢。記者陳苡葳／攝影
麥寮高中快篩站布置7條動線，每小時可篩210人，每天篩檢至下午5點止，中午僅休息1小時，醫護人員馬拉松式作業，預計每天完成1500位外包商人員篩檢。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉公所今起至6月22日止在麥寮高中設快篩站，每日上午8點至下午5點開放廠商向社會課登記報名，並採分時段、團體報到篩檢。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉公所今起至6月22日止在麥寮高中設快篩站，每日上午8點至下午5點開放廠商向社會課登記報名，並採分時段、團體報到篩檢。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉公所今起至6月22日止在麥寮高中設快篩站，預計普篩1萬名外包商人員。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉公所今起至6月22日止在麥寮高中設快篩站，預計普篩1萬名外包商人員。記者陳苡葳／攝影
麥寮高中快篩站布置7條動線，每小時可篩210人，每天篩檢至下午5點止，中午僅休息1小時，醫護人員馬拉松式作業，預計每天完成1500位外包商人員篩檢。記者陳苡葳／攝影
麥寮高中快篩站布置7條動線，每小時可篩210人，每天篩檢至下午5點止，中午僅休息1小時，醫護人員馬拉松式作業，預計每天完成1500位外包商人員篩檢。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院出動40名醫護人員到麥寮高中活動中心快篩站服務。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院出動40名醫護人員到麥寮高中活動中心快篩站服務。記者陳苡葳／攝影

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