嘉義東石鄉小七店員確診 首日擴大社區篩檢279人都陰性

中央疫情指揮中心15日公佈嘉義縣東石鄉新增確診案13302，42歲東石鄉小七超商女店員，為找出感染源，避免漏網之魚，衛生局昨天起3天社區擴大篩檢，首日用ＰＣＲ及快篩共篩檢279人，結果全部陰性，今天持續篩檢。

衛生局昨天下午2點啟動社區篩檢，針對住家及工作地點疑似曾暴露民眾、超商掃QR code或紙本實聯制者發出簡訊，留家用電話者以電話聯繫，倘有疑似症狀者，進行篩檢檢測，前往朴子醫院快篩計191人都是陰性；到東石衛生所進行PCR篩檢者88人也全部陰性。

縣長翁章梁表示，下午2點持續辦理朴子醫院快篩及東石鄉衛生所進行PCR篩檢，經衛生所評估需篩檢者計84人，將前往東石鄉衛生所社區篩檢站進行檢測鼻咽PCR檢驗，再次呼籲有相關或可能暴露民眾，如疑似有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，請在下午及明天下午2點至4點，憑簡訊至部立朴子醫院快篩。

衛生局長趙紋華呼籲鄉親接獲相關疫情訊息，切勿轉傳，以免造成民眾恐慌，如果隨意轉傳、散播假訊息，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金；提醒鄉親減少不必要的移動，落實戴口罩、勤洗手，加強環境消毒，務必落實防疫作為。 中央疫情指揮中心公佈東石鄉新增確診案東石鄉小七超商女店員，為找出感染源，避免漏網之魚，衛生局昨天起3天社區擴大篩檢，首日用ＰＣＲ及快篩共篩檢279人，結果全部陰性，今天持續篩檢。圖／嘉縣府提供

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