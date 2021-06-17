金山一家7人染疫廣篩432人 2人證實PCR確診 再匡列200人

新北市金山有一家7人染疫，金山昨天進行廣篩，昨天金山區快篩人數432人，共2人快篩陽性，現場立即對2人完成pcr送集中檢疫中心，昨晚接獲通報，2人PCR結果皆呈現陽性確診。金山區長廖武輝立即要求金山分局疫調小組及金山衛生所，將此2案疫調匡列人員，連夜通知安排今天優先進行快篩。

金山區長廖武輝表示，這次能第一時間接獲通報就高效率快速連夜通知疫調對象，是因為個案在6月16日快篩陽性時，就立即聯合金山分局疫調小組和金山區衛生所展開大規模疫調。連同金山區近期確診個案疫調，共匡列高風險對象2百餘人今天優先快篩，廣篩高風險族群就是為了能在第一時間杜絕疫情擴散，阻斷隱形傳播鏈。

金山分局長趙家輝說，自從金山區近期發生有家族群聚感染，分局疫調小組立即配合指揮官金山區長進行大規模疫調，以科學辦案方式，透過監視器調閱比對確診者相關足跡，並逐一確認確診者及其家屬、同事所延伸的接觸史，希望透過大規模疫調，達到控制疫情擴散傳播。

區長廖武輝提醒，有疑慮的民眾都可以前往快篩，現場已分2區，昨晚和今早被通知快篩的民眾一區，安排在上午完成快篩。自行前來的民眾一區，領完下午號碼牌就離開，等下午1點30再開始快篩。因積極疫調及萬里區、石門區詢問度高，今日預估提升快篩人數至500人。 金山一家7人染疫廣篩2人證實PCR確診，匡列200人今快篩。圖／金山區公所提供

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