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準備報復性出遊？恐釀更大傷亡！醫籲：犧牲今年暑假換開學

聯合新聞網 / 綜合報導
謝宗學醫師警告，今年暑假不能再上演「報復性出遊」，否則疫情捲土重來將更慘重。圖為去年6月屏東東港碼頭擠滿要去小琉球的觀光客。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
謝宗學醫師警告，今年暑假不能再上演「報復性出遊」，否則疫情捲土重來將更慘重。圖為去年6月屏東東港碼頭擠滿要去小琉球的觀光客。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

再過2天就是全國三級警戒滿月，許多民眾期待6月28日可以如期解封，逐漸回復正常生活，甚至也正規劃暑假旅遊行程。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學警告，台灣目前的疫情狀況與去年完全不同，社區很難清零，若國人在暑假大規模移動，恐怕將造成更嚴重的災情。

去年本土疫情清零之後，國人長達數月進行「報復性出遊」，暑假期間熱門觀光景點擠滿人潮。謝宗學醫師擔心此情景即將於今年暑假重演，因此在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，告誡大家國內目前「沒有報復性出遊的本錢」。

謝宗學表示，以台灣現階段的疫情而言，即使降為二級警戒，「社區極難完全清零」，因此只要暑假有大規模人流移動，疫情捲土重來的機率極高，甚至社區感染擴散得更廣，屆時若再發布三級，可能會持續到年底。換言之，學童也得繼續在家上線上課程。

謝宗學警告，更嚴重的後果是，萬一旅遊人潮將病毒帶到東海岸、離島、南台灣等醫療資源相對匱乏的地區，導致爆發大規模社區疫情，「傷亡人數恐怕比現在更為驚人」。因此他呼籲必須要有「犧牲今年暑假」的心理準備，才可能換來孩子9月回校上課，及明年寒暑假出遊。

一名外島民宿業者也在貼文底下留言，證實的確已有客人要預訂8月的住宿，但被他拒絕並順便機會教育一番。他認為旅宿業雖然5月中後0收入，真的很苦，但寧可忍今年一年，明年才有可能回歸正常生活，況且外島醫療真的無法負擔任何風險。他也期盼同業能有共識，再撐幾個月，不要讓客人趴趴走，才能幫助疫情趨緩。

其他網友也紛紛響應，「非常同意！希望那些想報復性出遊的人可以眼光放長遠些，平安健康才是最大的幸福」、「看看英國疫情、美國疫情就知道，二劑覆蓋率7成以前，疫情要再起實在太容易了，台灣又那麼密集、一日生活圈」、「非常同意醫生說的，而且就算降回二級，戴口罩與保持安全距離的這些防疫措施要執行得更徹底」、「我覺得這不是犧牲，而是為了回歸日常而努力。來日方長，留得青山在，不怕沒柴燒」。

新冠肺炎 COVID-19

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