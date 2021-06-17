準備報復性出遊？恐釀更大傷亡！醫籲：犧牲今年暑假換開學
再過2天就是全國三級警戒滿月，許多民眾期待6月28日可以如期解封，逐漸回復正常生活，甚至也正規劃暑假旅遊行程。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學警告，台灣目前的疫情狀況與去年完全不同，社區很難清零，若國人在暑假大規模移動，恐怕將造成更嚴重的災情。
去年本土疫情清零之後，國人長達數月進行「報復性出遊」，暑假期間熱門觀光景點擠滿人潮。謝宗學醫師擔心此情景即將於今年暑假重演，因此在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，告誡大家國內目前「沒有報復性出遊的本錢」。
謝宗學表示，以台灣現階段的疫情而言，即使降為二級警戒，「社區極難完全清零」，因此只要暑假有大規模人流移動，疫情捲土重來的機率極高，甚至社區感染擴散得更廣，屆時若再發布三級，可能會持續到年底。換言之，學童也得繼續在家上線上課程。
謝宗學警告，更嚴重的後果是，萬一旅遊人潮將病毒帶到東海岸、離島、南台灣等醫療資源相對匱乏的地區，導致爆發大規模社區疫情，「傷亡人數恐怕比現在更為驚人」。因此他呼籲必須要有「犧牲今年暑假」的心理準備，才可能換來孩子9月回校上課，及明年寒暑假出遊。
一名外島民宿業者也在貼文底下留言，證實的確已有客人要預訂8月的住宿，但被他拒絕並順便機會教育一番。他認為旅宿業雖然5月中後0收入，真的很苦，但寧可忍今年一年，明年才有可能回歸正常生活，況且外島醫療真的無法負擔任何風險。他也期盼同業能有共識，再撐幾個月，不要讓客人趴趴走，才能幫助疫情趨緩。
其他網友也紛紛響應，「非常同意！希望那些想報復性出遊的人可以眼光放長遠些，平安健康才是最大的幸福」、「看看英國疫情、美國疫情就知道，二劑覆蓋率7成以前，疫情要再起實在太容易了，台灣又那麼密集、一日生活圈」、「非常同意醫生說的，而且就算降回二級，戴口罩與保持安全距離的這些防疫措施要執行得更徹底」、「我覺得這不是犧牲，而是為了回歸日常而努力。來日方長，留得青山在，不怕沒柴燒」。
▪【疫情專題】本土確診新增167人 死亡個案增18例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】北市聯醫染疫醫「發燒40度、雙肺浸潤」 高鐵首例站務員確診
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言