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疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大 勿不切實際期待

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大勿不切實際期待。圖／基隆市政府提供
疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大勿不切實際期待。圖／基隆市政府提供

最近有一些縣市確診人數為零，被認為疫情趨緩，基隆市長林右昌昨晚在臉書貼愛，他說，北北基桃是一個首都生活圈，台灣並未嚴格限制人員於城市間的流動，單一縣市＋零的意義並不大，因為人隨時都在移動。

林右昌在臉書貼文說，前幾天基隆案例比較多，可能讓大家擔心了。這是因為市府在CDC的建議下，對原本就曝露在風險中的機構案例，落實全國最嚴格的加強版篩檢準則，每3天就為住民做一次PCR，因此許多機構住民在沒症狀時就篩檢出來，可以預防性送醫收治，來保護他們的安全。

林右昌表示，本土疫情目前已進入社區感染階段，基隆前天3例確診，昨天2例，疫情看似已經趨緩，但市長不想給大家不切實際的期待，以為接下來今天可能會＋1，後天可能＋0。

林右昌解釋，因為，北北基桃是一個首都生活圈，台灣並未嚴格限制人員於城市間的流動，單一縣市＋零的意義並不大，因為人隨時都在移動。務實來說，真正的防疫目標應該不在「+0」，而是在撲滅社區熱點，努力找出沒症狀或隱性確診者，全力阻斷病毒傳播鏈。

林右昌認為，在當下疫情稍稍趨緩之際，跨縣市合作快速疫調並資訊分享，將確診者找出，阻斷傳染鏈並給予妥善治療，才應該是我們要共同努力的方向。病毒很狡猾，還不能放鬆，大家仍需努力，台灣加油，基隆加油。

疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大勿不切實際期待。圖／基隆市政府提供
疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大勿不切實際期待。圖／基隆市政府提供
疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大勿不切實際期待。圖／基隆市政府提供
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