桃園添14本土 連鎖麵店及龜山某工廠群聚案再增

桃園市今天新增14例本土個案，包括小型連鎖麵店群聚案再增2人，為染疫老闆的女兒、岳父，整起群聚案有6人確診。龜山某工廠群聚案，解除隔離採檢部分有4人確診，其餘陰性。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增167例本土病例，桃園市佔14例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園今天新增的14例本土個案及1例境外，與確診者接觸者有7人，調查中有8人，個案年齡介於不足10歲至90多歲之間；桃園市累計確診案例731人，其中1例將轉案至外縣市，目前居家隔離人數610人。

王文彥表示，今天新增的個案中，有2例屬於昨天的小型連鎖麵店群聚案，繼昨天染疫的麵店老闆，今天新增了老闆的女兒、岳父，整起群聚包含老闆、老闆太太、2名員工，以及今天新增的老闆女兒、岳父，總共有6例。

王文彥表示，龜山某工廠群聚案部分，昨天針對居家隔離期滿採檢，有4例確診，CT值有點高，分別為29.8、35.9、23.5、27.5，以防萬一，也針對191名員工已完成2、3次的PCR採檢，除了已經確診以及居家隔離中的員工，其餘都是陰性。

桃園市政府表示，今天的個案足跡為東埔公園，另補充6月13日至6月15日的個案足跡，包括NOVA資訊廣場桃園店、拿易商行、楊梅市場、弘安藥局、全聯楊梅中山店、愛買楊梅分店等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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