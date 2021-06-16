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鳳山早餐店感染源確診 陳其邁：舊個案無風險

中央社 / 高雄16日電
高雄市長陳其邁。記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁。記者徐如宜／翻攝

高雄今天新增1例本土確診，為先前鳳山早餐店家庭群聚案的研判感染源；因之前血清檢查即呈陽性，這次解隔離驗出CT值35.2而確診。高雄市長陳其邁指出，是舊個案，無感染風險。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市新增1例本土病例及2例境外移入病例情形。

陳其邁表示，高雄市今天新增確診者為60多歲女性案13411，是鳳山早餐店家庭群聚案的新增個案；6月2日PCR採檢雖呈陰性，但血清檢查發現IgM弱陽性、IgG強陽性，代表6月2日前就被感染；這次解除隔離時再度檢驗，CT值為35.2，是舊的個案，「在社區沒有任何感染風險」。

市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名女性因5月10日至5月12日具台北旅遊史，6月2日對她進行血清檢查呈現陽性，而研判為這起家庭群聚的指標個案；由於6月1日至14日起居家隔離，因此沒有感染風險，不公布足跡。

鳳山早餐店家庭群聚案最先確診的為10多歲大女兒案8992，她在5月31日與30多歲台中男性友人案8989在台中通報確診，經啟動調查後發現一起家庭群聚感染，包括案8992的母親案8993、阿姨案9410、3歲弟弟案9409都中鏢，先前研判本案感染源為今天確診的外婆案13411。

潘炤穎當時表示，案13411曾在台北與友人碰面，由於該友人從事高風險行業且有高風險地區足跡，有接觸風險。

另外，高雄市今天也新增兩例境外移入個案分別為案13371及案13372。其中，案13371為20多歲菲律賓籍男性，5月13日入關至防疫旅館居家檢疫，5月28日期滿採檢陰性便上船，為準備6月16日出港，6月14日再次採檢而確診，CT值33，在船上接觸17人自主健康管理。

另一名案13372也為20多歲菲律賓籍男性，5月5日從海關入境、5月20日居家檢疫期滿，5月24日PCR採檢陰性，6月15日準備隔天出港而再度採檢卻呈陽性，CT值33，匡列同船17名船員自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁

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