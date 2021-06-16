台中新增1例確診 市府將到龍井設前進指揮所

台中市今天新增1例本土確診個案，為龍井區家庭群聚案延伸，另有2人確診尚未領號，中市府明天將到當地開設前進指揮所，呼籲民眾有不適症狀應前往篩檢。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增170例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入。

台中市長盧秀燕下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會宣布，今天新增1例確診個案，她表示，雖然只有1例確診，但今天確診者為先前龍井群聚案，首例確診者的隔壁鄰居。

盧秀燕說，因擔心會有疫情擴大的社區危機，台中疫情指揮中心決定，明天將到龍井區設立前進指揮所與快篩站，對案例住家附近社區，以及自強市場附近的居民進行快篩，呼籲民眾有不適症狀應前往篩檢。

針對今天新增的確診個案，市府衛生局長曾梓展說明，今天新增1例確診個案13409，為27歲男子，從事線上英語課程業務員，他是先前龍井區家庭群聚首例案8758老婦的鄰居。

案13409自5月21日開始居家辦公，23日曾與案8758共乘一輛車至市場購物，31日男子因案8758確診被匡列為接觸者隔離，男子6月1日檢驗後為陰性，但男子6月7日解除居家隔離後，14日後開始出現不適症狀，就醫檢驗後確診。

另外，台中市昨天至今，有3例施打疫苗後死亡，曾梓展表示，3名死者分別為90歲蔡女，疾病史有阿茲海默症、泌尿道感染與胸椎骨折；94歲林男，疾病史有阿茲海默症、高血壓、糖尿病；60歲邱男，疾病史有腎臟癌、糖尿病。

他說，目前3名死者死亡原因，尚未確認與疫苗的關聯性，未來都要釐清調查，衛生局獲報後將立即聯繫接種或就醫單位，向疫苗接種後不良反應通報系統（VAERS）通報，並協助家屬提出救濟申請。

曾梓展說，從防疫觀點，市府配合中央鼓勵民眾施打疫苗提升防護力，但依據衛福部疾病管制署的疫苗接種計畫說明，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種的疫苗，有發生立即過敏反應者將不予接種。

商品推薦