嘉義東石超商店員確診感染源不明 啟動社區篩檢

嘉義縣昨天新增1例新冠肺炎確診，編號案13302女性42歲7-11東石門市店員，感染源不明，嘉義縣政府今天啟動社區篩檢，通知可能接觸民眾，今、明兩天至東石鄉衛生所採檢。

縣府衛生局長趙紋華表示，嘉義縣昨天新增1名新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診病例是7-11便利商店女店員，匡列家庭及職場24名接觸者，24人PCR檢驗皆為陰性，感染源不明，縣府決定啟動社區篩檢。

趙紋華表示，篩檢對象為東石鄉副瀨村及永屯村確診者鄰居，以及地方人士提供可能有風險民眾經評估需篩檢者，還有以紙本實聯制在7-11留家用電話的民眾，已通知在今、明兩天下午2時至5時，到東石鄉衛生所篩檢站進行PCR採檢。

趙紋華也表示，針對疾管家QR Code資料及紙本實聯制在7-11留手機通聯民眾傳送簡訊，如有疑似染疫症狀，6月16、17、18日下午2時至4時，憑簡訊至衛福部朴子醫院進行快篩。

東石鄉公所指出，沒有接獲嘉義縣衛生局通知，也沒有收到簡訊的鄉親，如果對自己接觸情形及身體狀況有疑慮，公所已請朴子醫院協助，可自費到朴子醫院快篩。

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