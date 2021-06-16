守邊境沒用？ 醫曝暗黑真相「病毒恐在地進化成Delta變種」

近期本土確診個案逐步下降，引起各界討論此波疫情走向趨緩的可能性。然繼英國變種病毒後，全球正受印度變種病毒所苦，一名醫師也發文指出Delta印度變種傳染性更強之外，也有研究發現全球病毒進化路線相同，目前在台灣的變種病毒也可能「進化變成Delta印度變種」，貼文引起熱議。

醫師潘建志在FB個人粉專「BillyPan 潘建志醫師」發文，他在文中指出「印度變種，超乎想像。」他說明近期有關印度變種Delta病毒株的研究增多，主要的研究方向為病毒的結構與流行病學統計，且多數研究揭導向相同方向，「那就是：要挫賽了⋯⋯。」

潘建志進一步說明，Delta印度變種，傳播力比英國變種更強，「超過50%以上。」且所有主要廠牌的疫苗保護力對上它都下降，研究預測Delta印度變種不久將淘汰當前強勢的英國變種，「成為主要病毒株。」他也提到Delta病毒在英國肆虐狀況，「甚至打完兩針AZ的人都死了12個（抖抖抖）。」

此外，研究也指出「病毒在不同國家進化方向是一樣的」，潘建志解釋即便沒有外來印度變種，在台灣的變種病毒，也「可能會進化變成Delta印度變種。」文末他也直言守住邊境也可能擋不住變種病毒入侵，「Delta印度變種可能在地完成進化⋯⋯。」

貼文一出引起廣大關注，「自己演化過程真的好樣的」、「看來這次是人類大劫！這生物武器太厲害了！」、「希望印度變種病毒也能晚一年再來報到啊」、「所以現在已打疫苗的人都應該更警覺」、「電影侏儸紀公園：生命會找到出路（Life finds a way)，電影演的都是真的」。

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