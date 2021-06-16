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三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

全球狂堵病毒為何疫情仍失控？醫：被「奇異效應」害慘

聯合新聞網 / 綜合報導
當疫情持續嚴峻，反而會降低人們的防禦心，漸漸變得麻木。圖為在美國紐約時代廣場看表演的人群。 法新社
當疫情持續嚴峻，反而會降低人們的防禦心，漸漸變得麻木。圖為在美國紐約時代廣場看表演的人群。 法新社

新冠肺炎疫情已在全球肆虐1年半，雖然各國政府不斷祭出防疫措施，仍時不時在不同區域看到疫情爆發的情況。重症醫療醫師黃軒指出，依心理學家的說法，這種現象叫做「奇異效應」，人們會因染疫個案增加，漸漸心理麻木，也就降低對防疫的重視。

黃軒在臉書發文分析，明明已有檢疫措施、口罩、酒精、疫苗，全球疫情之所以持續失控，都是被人群的「奇異效應」心態害慘。

他說道，去年底美國每天有3000人死亡、今年台灣疫情進入社區傳播，照理說應該要引起公眾更廣泛的關注，阻止病毒持續傳播，然而人們卻反倒在疫情嚴重時不斷出入賣場、市場群聚，車流量也逐漸變多，對於專家「不要出門」的呼籲，總有人嗤之以鼻、不屑一顧。

黃軒引述俄勒岡州大學心理學教授保羅‧斯洛維奇（Paul Slovic）的說法，這種明顯冷漠的心態，被稱之為「心理麻木」。舉例來說，當一個人處於疫情危險之中，對方又是親人的時候，會給人很強烈的感覺；但變成兩個人、甚至更多人處於危險情況時，心裡的擔憂就會分散，對問題的關注度降低。亦即疫情案例和死亡數越多，人們反而會失去情感，把各種防疫措施當成耳邊風，有時候這樣的冷漠就會導致疫情大爆炸的悲劇。

依照保羅‧斯洛維奇的解釋，和「心理麻木」有關的心理效應叫「奇異效應」，當我們過分關心第一個人的遭遇，再遇到第二個人時，同情心就會消退，不會因為需要幫助的人數變多而等比提高意願。

黃軒再舉臨床心理學家萊夫‧格里芬（Leif Griffin）的論述，說明「心理麻木」是一種防禦機制，也是一種傷害機制，長時間面對危險時，負面情緒就會提高，造成物極必反，所以會看到歐美民眾不斷示威抗議。而「奇異效應」若長期無法解決，緊接而來的就是發生家庭暴力，導致「原本是避風港的『家』，在疫情期間，卻成了親情煉獄」，也是專家學者口中的「新冠壓力症候群」。

新冠肺炎 COVID-19

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