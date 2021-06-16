苗栗新增21例 全數為外送集中檢疫所隔離移工

苗栗縣今天新增21例，全縣迄今累計達490例，縣府表示新增確診個案全數為外籍移工（男19人、女2人），都是6月初隔離於集中檢疫所的之移工，都已一人一室隔離於集中檢疫所8到12天，全數無公共活動史，對社區及工廠不會產生影響。

縣府表示，縣內企業6月15日進行快篩，包括旭宏金屬107人、羽成企業社15人、德緯企業社14人、鼎元光電433人、鑫昌機械14人、塑豐實業7人、宏衡實業2人、利銓玻璃5人、精品達粉末14人，全數都是陰性。 縣內企業昨天進行快篩結果。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣6月16日新增21例。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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