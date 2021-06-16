疫情高峰已過？醫三點分析「死亡波形」：很快會走到平原
疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，然近日本土確診個案數逐步下降，引起各界討論疫情是否將走向趨緩。有醫師發文說明，台灣新冠疫情的死亡波形高峰已過，「僅用了19天」，貼文引起廣大關注。
重症科醫師黃軒經常在FB個人粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享疫情相關資訊，今發文「COVID 19 的死亡波形」，他在文中說明台灣因疫情死亡的人數已開始下降，更點出台灣的死亡波型看似與去年各國相同，「但其實，這次是加速完成的！」他指出，台灣抵達死亡波形的尖峰，「僅用了19天」，之後死亡個案數字便急遽下降。反觀各國都花費相當長的時間，才成功克服死亡高峰。
黃軒認為這些可歸功於台灣重症醫療團隊的互相合作，「互相交流打氣，例如北部的重症滿了，中南部重症團隊合作承接」，加上台灣的重症醫療界已吸取國外的經驗，做好準備，以及血氧濃度監測、單株抗體療法、高流量鼻導管、社區居家廣篩、疫苗擴大接種等五大救命工具已一一到位。
但他也指出，台灣的疫情還要再經歷端午節的考驗，「在未來兩星期內沒有再有上揚新的疫情」，台灣的疫情死亡波形「相信很快，就會走到平原了⋯⋯。」文末他也呼籲民眾不要掉以輕心，「我們仍需大家做好自我防護、接種疫苗，才能真正的度過這次難關。」
貼文一出引起熱議，網友紛紛正向留言回應，「強化全台正向的力量，自律、 善意與樂觀」、「衷心的感謝，一次次提醒及祝福」。
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