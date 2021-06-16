【6/16確診地圖】本土確診新增167人、境外3例！死亡個案增18例

昨日啟動全台長者大規模施打，目前累積確診個案例破1萬多例，中央流行疫情指揮中心公布今日本土確診新增167例，境外3例，死亡個案增加18例。指揮官陳時中指出，整體案件數比昨天高一些，但整體趨向發展，還是稍微往下，但仍要注意。

各縣市今日確診者為新北65例、北市50例、苗栗21例、桃園14例、花蓮8例、新竹縣5例、基隆市5例、高雄和台中各1例，陳時中表示，距觀察新北和台北狀況比較穩定，家庭接觸者要及時匡列隔離，並且要精準疫調。

針對苗栗縣這幾天案子比較多，目前正在針對已經被隔離高風險人員，進行第二次採檢，其陽性率較高。陳時中指出，在今日確診的21例裡面，有20例是隔離者中再度採檢出來。目前大規模隔離看得到效果，第二次採檢送到相關醫院或加強集中檢疫所，風險人員案例數會往下降。

今天公布國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入；確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，今日新增之167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月1日至6月15日。個案分布以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布1萬1907位確診個案中，已有6373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案13371、案13372均為菲律賓籍20多歲男性船員，分別於5月13日及5月5日自菲律賓來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，且居家檢疫期滿採檢結果均為陰性。2人為同船船員，在臺期間並無症狀，6月14日因出境需求，一同自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列2人接觸者共19人，均列自我健康監測。

案13501為本國籍20多歲男性，5月24日自菲律賓返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，檢疫期滿後於6月9日出現發燒、咳嗽症狀，就醫後返家持續自主健康管理，6月15日因症狀持續就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列相關接觸者2人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計937,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含914,861例排除)，其中13,409例確診，分別為1,161例境外移入，12,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另新增2例空號 (案12511、12767)，累計94例移除為空號；確診個案中478例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心公布今日本土確診新增167例，境外3例，死亡個案增加18例。圖／指揮中心提供 陳時中指出，整體案件數比昨天高一些，但整體趨向發展，還是稍微往下，但仍要注意。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心公布今日本土確診新增167例，境外3例，死亡個案增加18例。圖／指揮中心提供

商品推薦