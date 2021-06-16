兩周後降至2級？陳秀熙：前提是長者1周內全面接種

台灣本土新冠疫情爆發已滿月，全國三級警戒本周六就要滿月，庶民經濟一片慘澹，許多人都在期待疫情受控後可以開始降級，促進復甦。台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙指出，警戒降到二級有四個前提，其中醫護人員接種達七成、口罩及社交距離落實九成，已經達成，但老人全面接種及四大篩檢政策，還要加油。若未來一周能達成四項前提，可望在兩周後降級。

陳秀熙今分析，台灣已將近連續14天有效再生數（Rt值）小於一，過去三天各縣市Rt值也都小於一，這是放鬆警戒的科學證據。陳秀熙表示，如果未來一周可完成所有長照機構和加護長者的疫苗接種，同時推動四大篩檢政策，可望降到二級。

陳秀熙表示，台灣5月15日到6月15日的本土疫情，致死率達到3.7％是因為有高齡、到院前死亡、猝死等因素，醫療能量調整效率後，高致死率會慢慢改善，這一兩周應能逐漸降低，落實非藥物公衛防疫措施（NPI）加上檢測，6月12日至15日落實度已達92%，Rt值降到0.46。

「NPI、檢測、疫苗三者之間，要在疫情中間找到平衡點」，陳秀熙強調，如此可讓防疫措施可以逐漸適應出不影響庶民經濟的模式。

陳秀熙表示，6月1日至13日，近這兩周連續維持Rt值小於一，台灣各縣市Rt值在6月13日至15日都降到安全範圍、NPI落實度也高，顯示雖然還有小型群聚感染，但疫情已經控制下來，可望在NPI措施的逐漸轉化下復甦經濟。至於疫苗，醫護打疫苗是關鍵措施之一。陳秀熙表示，根據模擬，醫護施打率達70%，可降低一半的感染和死亡，如果打到九成，醫護接觸者的感染和死亡可減少六成。

陳秀熙指出，一周內警戒要降到二級，有四個前提，其中兩個已經達到了，但還有兩個還要繼續努力。以達成的第一個前提是，台灣醫護人員疫苗施打率已經超過七成，可降低醫院感染率及家戶感染可能產生的超級傳播者。第二個以達成的前提是，口罩加上社交距離落實度維持九成以上，相較於國外經驗，台灣民眾對於戴口罩的配合度特別好，降低小群聚的效果也很顯著。

還沒達到的兩項，首先是長期照護相關機構及家戶老人要全面接種疫苗，以及推動社區、企業、基層醫療、家戶這四大篩檢政策。陳秀熙表示，英國株的特性就是隱性傳播、持續造成小群聚，如果能透過篩檢策略快速找出小群聚，可降低社區流行再發生的危險。

陳秀熙表示，疫苗施打再怎麼快也需要一兩周，所以三級降到二級的中間，需要一個2.5級的緩衝，也是讓當防疫措施逐漸放鬆時，有至少一到兩周的觀察期，可以確定相關措施是否仍能維持不爆發小群聚。根據以色列、美國、加拿大等各國經驗，搭配公衛措施，疫苗施打率也要達到兩成至五成，疫情才能真正明顯持續受控。 台灣已近兩周Rt值小於1。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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