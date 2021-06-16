新北：精準疫調 力拚6/28前壓制到最低確診數

新北市府今天表示，疫情調查是速度與深度的競爭，市府將針對新冠肺炎疫情採取「精準疫調」的策略，匡列可能的傳播者，才能圍堵減災，希望在28日前將確診個案壓制到最低人數。

新北市政府今天上午舉行市政會議，市府衛生局長陳潤秋報告指出，新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但仍必須嚴密觀察。尤其，較可喜的是確診個案的發病日幾乎是在無症狀階段就被找到，降低以往確診前持續傳播的機會。

陳潤秋表示，防疫策略仍是疫情熱區的板橋區與中和區等以圍堵壓制手段，疫情冷區則採取堅壁清野策略。例如，金山區因家族群聚感染增加確診病例，市府啟動精準疫調、擴大匡列，今天派出機動快篩隊進駐。

陳潤秋說，縮短發病與確診的隱藏期天數，有助於降低並阻絕傳播鏈。每日確診個案有66%都是無症狀就被篩檢出來，因此，呼籲疫情熱區的民眾沒有症狀也去廣篩，不要等出現症狀才去篩檢。

衛生局並公布統計，14日各醫院收治新冠肺炎重症826名個案中，有118名為插管，插管率為14%。

勞工局長陳瑞嘉表示，根據疫調統計發現，外籍移工確診個案，多是家庭看護工為主，近日較無企業移工確診個案。不過，今天起仍將全面稽查僱用30名以上移工的企業廠家防疫措施，並複查僱用50名以上移工的企業，防疫缺失是否改善。

陳潤秋以台灣大學公衛專家陳秀熙的研究分析數據表示，新北市的防疫NPI（非藥物介入措施）已經在板橋區、中和區展現成效。將透過家戶與職場的精準疫情調查，匡列可能的接觸者，掌握傳染的軌跡。

市長侯友宜說，下一個防疫重點區域為三重區，市府與基層防疫人員這陣子雖然勞累，但沒有權力喊辛苦，也不可以苛責任何人，必須全力以赴。尤其，疫情調查是速度與深度的競爭。

侯友宜要求務必落實疫調，期望在6月28日以前將確診個案數壓制到最低，力拚有一天能夠回歸到正常生活的狀態。新北市的疫情目前暫時可控制，但只要放鬆、稍不留神，回馬槍馬上就來。

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