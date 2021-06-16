2長者打AZ疫苗後死亡 中市協助預防接種受害救濟

日本捐贈的AZ疫苗昨天起接種，85歲以上長者優先，台中市昨天到今天傳出2名長者死亡，且均有接種疫苗，台中市衛生局表示，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（Astra Zeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗15日起全台開打，台中市今天傳出南屯區、西區各有1名85歲以上長者死亡，且均有接種疫苗。

台中市衛生局表示，南屯區1名90歲阿嬤有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近3個月因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，15日上午接種AZ疫苗後，出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診。抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效。進行COVID-19快篩，結果陰性。

另外，西區1名94歲阿公有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，昨天上午接種疫苗後返家，今天上午家人發現已無生命跡象。

衛生局說明，為釐清死亡原因與疫苗相關性，衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付新台幣600萬元救濟金。

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