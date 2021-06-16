快訊

苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

接種疫苗了！家人擔心連環問 長輩：肌肉有酸痛但心裡很舒服

2長者打AZ疫苗後死亡 中市協助預防接種受害救濟

中央社 / 台中16日電

日本捐贈的AZ疫苗昨天起接種，85歲以上長者優先，台中市昨天到今天傳出2名長者死亡，且均有接種疫苗，台中市衛生局表示，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（Astra Zeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗15日起全台開打，台中市今天傳出南屯區、西區各有1名85歲以上長者死亡，且均有接種疫苗。

台中市衛生局表示，南屯區1名90歲阿嬤有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近3個月因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，15日上午接種AZ疫苗後，出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診。抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效。進行COVID-19快篩，結果陰性。

另外，西區1名94歲阿公有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，昨天上午接種疫苗後返家，今天上午家人發現已無生命跡象。

衛生局說明，為釐清死亡原因與疫苗相關性，衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付新台幣600萬元救濟金。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台東8千劑疫苗已打完6成 今拚全數接種

高雄天雨疫苗站接送不便 警方協助好窩心

國產疫苗EUA審查有疑慮 民眾黨籲食藥署：秉持良心

李富城打完AZ疫苗　半夜神經痛發燒盼撐過今天

相關新聞

獨／北農15員工確診有人爆料抽換匡列名單 北農否認

台北農產公司爆群聚感染已有15人確診，有員工爆料，物流課員工相繼染疫，卻未安排全員工快篩，僅要求員工自行前往快篩站或醫療...

台中驚傳二名老人剛打完AZ疫苗死亡 衛生局：調查中

台中市昨起85歲以上老人優先接種日本AZ疫苗，驚傳2名老人在接種第一劑AZ疫苗後死亡案件。台中市衛生局長曾梓展說，目前這...

北農日人流破萬 口罩、量體溫恐難防隱形傳播

北農為全國最大果菜供銷機構，供應大台北地區的傳統市場、餐廳、伙食團膳、機關團體與全聯或各大超市。第一和第二果菜市場每天進...

台中醫護好振奮！北部染疫產婦3採陰今出院擁女兒慶生

雙北重症病患南送台中治療，傳出振奮人心的好消息！中山醫學大學附設醫院本月１日為一名入院出現呼吸窘迫的北部染疫重症孕婦接生...

「疫情已明顯控制」陳建仁：我致死率增加因為這原因

前副總統陳建仁今天在臉書表示，在國內新一波新冠肺炎疫情中，致死率大幅增加的主要原因，在於4月20日以後的確診病例，很多是...

三級警戒滿月／解封關鍵時間點快來了？ 圖解三大指標性數據曲線變化

去年新冠疫情擴散全球，台灣曾因超前部署，獲封「防疫模範生」的美名，然而，自今年5月起，社區接連發生群聚、不明感染源個案，引爆新一波疫情，台灣5月11日正式進入社區感染階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。