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「疫情已明顯控制」陳建仁：我致死率增加因為這原因

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳建仁解釋為何我國新冠肺炎致死率高於全球。圖／取自陳建仁臉書
陳建仁解釋為何我國新冠肺炎致死率高於全球。圖／取自陳建仁臉書

前副總統陳建仁今天在臉書表示，在國內新一波新冠肺炎疫情中，致死率大幅增加的主要原因，在於4月20日以後的確診病例，很多是本土感染的中老年人所致；而近期疫情已受到明顯控制，大家仍要努力實行各項防疫措施，才能盡快讓每日確診病例數降到百人以下。

陳建仁指出，自從4月20日發現英國變異株B.1.1.7（Alpha病毒株）確診病例以來，不斷擴散蔓延，從發病日流行曲線來看，中央流行疫情指揮中心在5月15日宣布三級警戒，前兩周每日確診病例數約在500至600人，接下來兩周約為300至400人，本周約為100至200人，可見在全民團結一心、共同防疫的努力下，疫情已受到明顯控制。

陳建仁表示，此波疫情截至13日，共有1萬1636名確診病例，425名死亡個案，致死率為3.7%。根據陳建仁在臉書貼出列表，各年齡層的重症率和致死率都隨著年齡的增加呈現上升趨勢。

陳建仁指出，在0至9歲年齡層，重症率及致死率分別是0.3%和0%，在80歲以上年齡層分別是43%和27%，最高與最低年齡層相比超過百倍。而目前接種疫苗的優先順序，是依據「感染風險」和「重症或死亡風險」來排列，就重症或死亡風險而言，從高齡長者先打疫苗，再依序隨年齡下降，最後排到壯年及青年人，如此安排很合宜。

陳建仁表示，在50至69歲和70歲以上兩年齡層的重症率或致死率，都是4月19日以前，高於4月20日以後；且在新一波疫情中，50歲以上確診病例高達55%，所以致死率就會高出全球的致死率，但若要比較不同國家致死率差異，需要比較年齡別或年齡標準化致死率，才可以排除不同國家確診病例之年齡分佈不同的影響。

陳建仁解釋為何我國新冠肺炎致死率高於全球。圖／取自陳建仁臉書
陳建仁解釋為何我國新冠肺炎致死率高於全球。圖／取自陳建仁臉書

新冠肺炎 COVID-19

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