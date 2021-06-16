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6月16日疫情懶人卡／台大學生染疫增1人 基隆養護中心群聚增至19人
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月15日疫情懶人卡）
▌台大法律系證實1人中鏢 全國累計549名學生確診
台灣大學法律學院館舍在端午連假期間臨時閉館消毒，該院昨天證實有一名學生確診，校方已匡列高風險的相關接觸者，並於6月13、14日展開快篩作業，目前結果都呈現陰性。...more
▌基隆1養護中心已19人確診 晚間清倉移置23住民3天
基隆逸嘉老人養護中心15日新增2住民確診，住民加工作人員累計已有19人確診，市府今晚執行清倉「異地安置」，工作人員著全身防護衣，將剩下沒有狀況，身體都安好的23住民移往防疫旅館暫住，場地16日開始進行大清消，3日後再移回。...more
疫情快報
▪【疫情專題】各縣市疫苗統計 新的施打順序表
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】台大學生染疫增1人 基隆養護中心群聚增至19人
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