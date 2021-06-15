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採檢污水監測新冠病毒 陳時中：2處測到病毒量
新冠肺炎疫情肆虐全球，國外有利用下水道污水監測病毒，取得社區感染訊息。對此，指揮官陳時中今天證實，已有2處污水監測到病毒量，會持續監測。
先前新加坡常規監測發現，地下污水含有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒，之後針對居民採檢發現有6人陽性確診。新加坡也有研究顯示，若污水監測出病毒，可啟動個人篩檢，有助找出社區潛在、甚至無症狀感染者。
今天在中央疫情記者會上，有媒體問及污水監測一事。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，國內長期有進行污水監測，目前已監測到2處污水有病毒量。
陳時中指出，現在正在分區各點進行採檢，以確定區域。目前檢出病毒的是大出水口，小出水口則尚未測出，會持續採集污水監測。
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