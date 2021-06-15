留意「新冠創傷症候群」！確診別自責，五字訣找回身心平安

全台疫情持續緊繃，距離解除全台三級警戒，仍遙遙無期。遠見Clubhouse邀請歷經確診煎熬的林彥汝主播、確診者的家屬、護理師與心理師，共談疫情下的心情與安頓之道，期待台灣社會多一些安心與同理心。

11日有284個確診者、24位確診者離世。而這也已經是連續第七天，全台每天都超過20人因疫情病逝。顯見這波重症潮，仍尚未消退。

而在居高不下的數字背後，還有更多人正負重前行。

他們也許是護理師、心理師，乃至大病歸來的確診者，或是確診者身旁的陪伴者，疫情下，他們都是一位位隱形的英雄。

10日，《遠見》Clubhouse再次開房。這次，我們請來了位處感染最前線的四位來賓，他們分別是ICU病房的護理師陳婕綸、確診者家屬Skills for U執行長黃偉翔、剛自檢疫所離開的主播林彥汝、及臨床心理師曾心怡。

透過確診者的感性告白，與照顧者、心理諮商視角，為我們帶來疫情下的溫暖。

林彥汝：維持儀式感，與家人一同攜手抗疫

5月24日確診、6月7日離開檢疫所回家的華視主播林彥汝，全家五人確診，包括自己、丈夫、六歲孩子與兩位同住長輩。好在，一家五口確診至今，病況都已陸續穩定，林彥汝與康復中的家人回家之後，還得進行七天的隔離。

但一提起感染初期所遭遇的混亂與未知，當天喉嚨仍沙啞的林彥汝餘悸猶存。

林彥汝回憶，確診初期，正好是全台醫療資源最緊繃的時刻，因此，全家都只能在家中靜待病房釋出；孰料，就在確診的第五天，老公夜半竟開始全身無力，表示呼吸不到空氣，僅能透過吸用「自備氣喘藥」自救。

「人生第一次打119，就是為了要救我老公，」她說，自己在等待救護車到來的那15分鐘，好像歷經了一輩子那麼長，轉過身去後，還得用堅強的口吻告訴孩子：「沒事的，爸爸只是去買個東西，馬上回來。」

經歷過這場危機後，林彥汝也向外界呼籲，確診者常必須在「一人一室」的空間中隔離，屆時，一定要隨時留意，自己身處空間中的緊急呼叫裝置，才能在困難時馬上呼救，以杜絕憾事發生。

林彥汝也分享，在隔離抗疫期間，仍要盡力維持生活中的儀式感，以她自己為例，定時煮飯、泡茶、切水果給兒子吃，並互相鼓勵對方，就是這段期間，讓她能持續對抗病毒的底氣。

陳婕綸：給長輩多一點關心，便能少一點遺憾

身在ICU病房第一線陳婕綸，是入行七年的護理師，今年6月2號，她在三總醫院親自送走了因新冠而病逝的91歲老爺爺；一星期過去了，回想起送別時刻，她仍不禁慨然。

「我原以為自己面對生死，已能平靜面對…….」陳婕綸回憶，這名確診老爺爺其實自入院以來，就特別聽話，不論是打針、灌食、換尿布，爺爺永遠都全力配合，好像非常怕麻煩到別人。

住院期間，爺爺常常會嚷著「對不起、對不起」，像是個因為做錯事，而感到懊悔的孩子，深怕這世界會因為他的確診，而將他狠狠拋下。

「可是那真不是爺爺的錯啊，爺爺平常的生活樸素簡單，不過就是運氣差，在去龍山寺拜拜的路上，被感染了而已啊，」陳婕綸說，她好希望爺爺能夠別在自責，在離開的路上，能夠願意相信自己沒有錯。

由於新冠病逝者，必須要在24小時內火化，陳婕綸也因此成為見到爺爺的最後一人。「送別前，我拍了一張照，給爺爺的兒子，好遺憾。」

回首在醫護第一線的日子，陳婕綸說表示，面對鋪天蓋地的疫情資訊，長輩們常常沒有能力即時理解，她希望，大家可以更多留意周遭長輩，多給他們一點包容與鼓勵，也才能讓遺憾再少一些。

除了送別親屬的哀痛，面對「自己可能就是病毒傳播者」的負疚感，同樣折磨著許多確診者。

近期，由於家中有兩名家人確診，國際技能發展協會（Skills for U）執行長黃偉翔決定，在臉書上，忠實紀錄下這段日子以來，自己與家人們在面對新冠病毒時的經歷與心情。

Clubhouse上，黃偉翔也首度公開坦承，家中的確診者就是自己的母親。他透露，基層的防疫能量，其實遠比大家想像中的還要緊繃。

篩檢、公布結果、匡列、到送往防疫旅館，每個環節之間，都有著若干天的間隔。感染期間，如何做好自我隔離，又要如何自處，更常常成為確診者需要獨自面對的課題。

「我母親的同事因為新冠病毒走掉了，母親一直很自責，是自己害死同事的，」黃偉翔說，更無奈的是，當身邊有親友因新冠而病逝時，確診者更可能因此身陷自責的情緒之中，因而陷入長期的「COVID-19的創傷後壓力症」。

雖然自己並非確診者，但黃偉翔表示，疫情期間，確診者身邊的陪伴者，也同樣扮演著關鍵的角色。「只有更多的陪伴與關心，才能讓親友真正在身心靈上，都戰勝新冠病毒。」

曾心怡：安靜能繫望，走過創傷後壓力症候群

面對漫長的抗疫之路，困惑、害怕、焦慮如雪球般不斷在人心中積累壯大，在看不到解除警戒終點的這段期間，我們究竟能如何好好自處呢？

長期投入臨床心理學研究的「初色心理治療所」副所長曾心怡分析，新冠病毒的侵襲，不僅是侵害了人們的身體，更是打破了人類對於「安定渴望」的渴求。

曾心怡分析，人們總希望事事都能按照理想狀況發生，但當新冠疫情爆發後，行程被打亂、既有秩序被打壞，民眾發現一切都無所適從，心中自然會產生焦慮與不安。

對此，曾心怡提供一組簡單的五字訣：「安靜能繫望」，希望藉此協助所有民眾能更快速的走出傷痛。

「安」，是讓身心安頓在安全的環境中，提升安全感； 「靜」，是找到讓自己放鬆的方式，平靜身心； 「能」，是做可掌握的事，提升自我效能感； 「繫」，是維持與外在的聯繫，減少孤寂感； 「望」，是持續自我勉勵，不忘灌注希望。

曾心怡送上祝福：「希望每個身處新冠疫情的聽眾，都可以透過『安靜能繫望』的方式，好好覺察自己的身心反應，不帶評價地接納當下的感受及變化。」

（作者／林士蕙 本文出自2021.6.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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