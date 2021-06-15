社區廣篩 指揮中心各地配50台PCR檢驗儀器
因應新冠肺炎本土疫情，雙北升三級以來已滿一個月。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區第一線進行快速PCR檢驗。陳時中說，從疾病採檢或發病日來看，有緩坡下降，是朝好的方向走，但不能放鬆，要持續注意。
陳時中表示，日前已公布「社區廣篩4大策略」，在廣設社區篩檢站方面，截至6月13日止，全國各地已開設249社區篩檢站，為加速社區第一線檢驗量能篩檢。將再補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，未來居家自採與企業快篩民眾，若快篩結果呈現陽性，可就近至有快速PCR檢驗的社區篩檢站進行檢驗，並依照PCR檢驗結果及有無症狀進行後續措施，形成全國社區防疫網。
目前持續鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高的地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史的無症狀民眾為主要篩檢對象。
另為保全重度級急救責任醫院收治量能，請考量於社區健康中心、其他非重度級急救責任醫院及通風良好的場所，設置社區篩檢站。相關設置規定，可參考指揮中心訂頒的「各地方政府社區篩檢站設置指引」辦理。
指揮中心再次提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。
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