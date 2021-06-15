端午連假結束！疫情高峰點已過？來看雙北數據變化圖

端午連假結束，《聯合新聞網》隨時更新的圖表趨勢看疫情專題，帶您來看疫情確診情形變化。昨(14)日全台新增185例確診，我國已連兩天確診人數低於兩百。台灣疫情真的趨緩了嗎？從數據來看全台重災區的雙北這五周來的疫情變化。

自今(110)年1月1日至6月14日止，台北市確診人數為3969例，新北市則為5714例，就雙北區域變化，自4月25日至6月12日，台北市萬華區總體確診1587例為北市最多，新北市確診案例最多的區域則是板橋區，共1198例。

高峰點在5月16日至22日

雙北的五周確診病例數變化，高峰點都落在5月16日至22日當周。台北市的各區確診數狀況，萬華區最為嚴峻，5月9日至15日突飆升逾300例，該週達357例，週高峰則出現在5月16日至22日為587例最高，至5月30日到6月5日週成長首度降至兩百例以下，為180例。

台北市自4月25日至6月14日，各區總確診人數前五名為萬華區1587例、文山區293例、大同區254例、士林區252例，及中正區227例。但就週間確診成長數來看，北市仍以萬華區上週成長64例為最高，其次為大安區34例、士林區30例為第二、第三名。

台北最新一周確診數排名前三區：萬華、大安、士林

北市確診數第二高的文山區，則是連續兩周（5月16日至29日）都居高不下，直到5月30日才趨緩。值得觀察的是士林區跟大安區變化，士林區原本還居於後段，但在5月23至29日當周，超過大同區，成為近期確診數第三名。大安區原本落於倒數第四，但也在5月23至29日當周確診數升高。最新一周的確診數，前三名，依次為萬華、大安、士林，

新北疫情確診數前三名：中和、板橋、三重

新北市確診案例變化則為，疫情最嚴峻的板橋，自5月9日至15日突飆升至306例，直至5月16日至22日達至42例為最高峰；在5月30日至6月5日週間變化首降至兩百例以下，該週為188例。最近的一週變化(6月6日至12日)則為108例，低於中和該週的128例。

新北市則是自4月25日至6月14日，各區總確診人數前五名為板橋區1198例、中和區914例、三重區707例、新莊區511例、永和區451例，及土城區410例。就週間確診成長數來看，上週則以中和區128例為最高，板橋區為108例，三重區則排名第三，為79例；其中板橋區與中和區在5月29日出現交叉現象，原為成長人數最快的板橋區，首次低於中和區的單日確診人數。

商品推薦