6月15日疫情懶人卡／台中新光三越櫃姐家族再增7個月女嬰確診 東森國際1員工PCR陽性

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月14日疫情懶人卡）

▌台中染疫櫃姐家族 7月大女嬰確診

彰化縣新冠肺炎昨天新增3例確診，均是居家隔離對象，分別是家住桃園去過阿公店開車全台趴趴走的確診男子的哥哥，及台中新光三越櫃姐家族再增7個月女嬰確診，以及彰化某醫院出院病患傳染給妻子；台中新增的1名確診病例是潭子區圓夢亭卡拉OK七旬老闆娘。

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