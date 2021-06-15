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6月15日疫情懶人卡／台中新光三越櫃姐家族再增7個月女嬰確診 東森國際1員工PCR陽性

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月14日疫情懶人卡

▌台中染疫櫃姐家族 7月大女嬰確診

彰化縣新冠肺炎昨天新增3例確診，均是居家隔離對象，分別是家住桃園去過阿公店開車全台趴趴走的確診男子的哥哥，及台中新光三越櫃姐家族再增7個月女嬰確診，以及彰化某醫院出院病患傳染給妻子；台中新增的1名確診病例是潭子區圓夢亭卡拉OK七旬老闆娘。

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▌東森國際集團全員PCR檢測 1員工確診

東森國際集團配合新北市政府的「安心企業快篩計畫」，接連2天對約1700名員工免費篩檢後，1名東森購物員工PCR陽性，但有員工質疑集團要求員工到總部篩檢，拒絕者將被要求暫停上班，恐會導致群聚，東森表示是基於保護全體員工安全，這也是大多數員工支持的方案，另會安排其他地點，讓中、南部員工檢測。

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新冠肺炎 COVID-19

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