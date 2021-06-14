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宜蘭大學安心上工人員家庭增1確診 1家6口4人染疫

中央社 / 宜蘭14日電

宜蘭縣今天新增2例確診個案，其中1例為先前公布宜蘭大學安心上工確診人員的妹妹，1家6口已有包含母親和3名姊妹在內共4人染疫，由於個案是居家隔離對象，因此沒有足跡。

縣長林姿妙下午在線上記者會指出，今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例案13027為30多歲女性，她與母親及姊姊（案12053，宜大安心上工人員）同住，母親於8日確診後，她即被匡列為居家隔離對象同時採檢，當時結果為陰性。不過，她12日開始出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，因此再度採檢，結果為陽性而確診。

案13112則是30多歲的女性外籍看護，她自5月底即在台北的醫療院所照顧雇主，當時核酸檢測報告為陰性。她於6月11日開始出現輕微咳嗽、發燒等症狀，因此再度採檢確診，並入住醫院隔離病房接受治療。

這段期間她並沒有離開過這家醫院，而曾前往探視的親友已被匡列為居家隔離對象，目前採檢結果都為陰性，且個案從5月初至今都沒有到過宜蘭，因此在宜蘭縣沒有足跡。

此外，縣府表示，12日和昨天協調安排醫療團隊，與頭城漁會及蘇澳漁會合作，前往烏石港、大溪漁港、南方澳漁港進行外籍漁工擴大快篩，共服務1233人，12日篩檢984人，快篩都是陰性，昨天則篩檢249人，其中2人為陽性，但經PCR核酸檢測確認後皆為陰性。

至於蘇澳鎮東澳里為了防疫，設置護欄封閉路口，將等疫情趨緩再開放，對此，縣府秘書長林茂盛指出，依「傳染病防治法」規定，地方主管機關可管制特定區域交通，但同法也提到地方主管機關應採行的措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官的指示辦理。

林茂盛指出，縣府會再向公所瞭解，在還沒有取得中央流行疫情指揮中心指揮官同意前，建議公所能改以柔性方式，達成兼顧居民的顧慮且不違反法令，縣府也會請衛生局、交通處與公所進一步協調、確認。

新冠肺炎 COVID-19

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