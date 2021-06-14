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賈永婕募款捐贈「救命神器」違法？ 陳時中回應了
疫情嚴峻，民間、企業或藝人捐贈物資，但卻傳出遭檢舉違反公益勸募條例情事。指揮中心指揮官陳時中今天表示，私下揪團捐贈，不在公益勸募條例限制範圍內。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情當前，藝人賈永婕號召募款，捐贈高流量鼻導管氧氣系統提供醫院救治重症病患，但媒體人黃光芹與友人捐贈移動式冷氣，卻遭到檢舉。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，近來有人反映違反公益勸募條例，個案有進行相關調查，不過沒有做出任何處分。
陳時中說，民眾私底下熱心揪團捐贈，並不在公益勸募條例限制範圍內，對於疫情時間許多人慷慨解囊捐贈物資，集結親朋好友力量與善心，做出對社會有意義的事，他也表達感謝。
但陳時中強調，廣泛的大型公開勸募，仍受到公益勸募條例的約制，必須提前報准才可進行。
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