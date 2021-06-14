快訊

日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

貴爆仍搶手！打疫苗團又來了 輝瑞嬌生任選最高35萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈永婕募款捐贈「救命神器」違法？ 陳時中回應了

中央社 / 台北14日電
藝人賈永婕（右）募資購買三百多台「救命神器」給醫療前線，也讓政府效率再次受到質疑。圖╱摘自賈永婕臉書
藝人賈永婕（右）募資購買三百多台「救命神器」給醫療前線，也讓政府效率再次受到質疑。圖╱摘自賈永婕臉書

疫情嚴峻，民間、企業或藝人捐贈物資，但卻傳出遭檢舉違反公益勸募條例情事。指揮中心指揮官陳時中今天表示，私下揪團捐贈，不在公益勸募條例限制範圍內。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情當前，藝人賈永婕號召募款，捐贈高流量鼻導管氧氣系統提供醫院救治重症病患，但媒體人黃光芹與友人捐贈移動式冷氣，卻遭到檢舉。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，近來有人反映違反公益勸募條例，個案有進行相關調查，不過沒有做出任何處分。

陳時中說，民眾私底下熱心揪團捐贈，並不在公益勸募條例限制範圍內，對於疫情時間許多人慷慨解囊捐贈物資，集結親朋好友力量與善心，做出對社會有意義的事，他也表達感謝。

但陳時中強調，廣泛的大型公開勸募，仍受到公益勸募條例的約制，必須提前報准才可進行。

疫情 陳時中 新冠肺炎

相關新聞

賈永婕募款捐贈「救命神器」違法？ 陳時中回應了

疫情嚴峻，民間、企業或藝人捐贈物資，但卻傳出遭檢舉違反公益勸募條例情事。指揮中心指揮官陳時中今天表示，私下揪團捐贈，不在...

新北確診連兩日降 侯友宜：熱區周圍區域要先「清零」

新北疫情稍微降溫，新北市長侯友宜表示，各區確診數都在下降，病例較多的仍集中在萬華及板橋周圍一帶，更遠一點的區域都沒有再增...

桃園新增10例確診 中壢某食品廠爆一家大小7人感染

桃園市今天下午召開防疫說明記者會公布新增本土10例確診個案，其中6例確診案為家庭群聚感染，其中中壢某食品廠案13090、...

7月大嬰兒確診！新光三越櫃姐家再添1人 彰化今新增3例

彰化縣新冠肺炎今天新增3例，均是居家離隔對象，其中一名是家住桃園去過阿公店開車全台趴趴走的確診男子的哥哥，另一名是台中新...

承擔全國11%重症收治 羅一鈞跪謝亞東台姐團隊

全國和雙北專責病房和專責ICU收治人數緩降，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在臉書表達對醫護人員謝意，特別點名跪謝亞東...

6月14日疫情懶人卡／基隆仁愛市場變熱區 中壢食品廠爆一家7人感染

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。