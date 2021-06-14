承擔全國11%重症收治 羅一鈞跪謝亞東台姐團隊

全國和雙北專責病房和專責ICU收治人數緩降，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在臉書表達對醫護人員謝意，特別點名跪謝亞東醫院台姐團隊，承擔全國11%重症收治。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，羅一鈞今天下午在社群網站臉書（FaceBook）上提及，在此波本土疫情中，亞東醫院一家醫院承擔全國11%的新冠肺炎重症專責加護病房（ICU）收治人數。

羅一鈞也分享，自己曾為亞東醫院ICU擔任第2年、第3年住院醫師，所以深知這團隊「能者多勞」，在這次本土疫情中，開出58床專責ICU，遠超過衛福部對各大醫院加開20床專責ICU的要求。

被羅一鈞稱為「第一戰神」的亞東醫院台姐團隊，肩上扛起的使命和背後的艱辛，除了住院和重症，也接下了新北市位於板橋、三重共兩家加強版檢疫所，還有篩檢、疫苗等服務。羅一鈞認為，今天新北市疫情能反轉，要感謝亞東醫院、雙和醫院、新店慈濟醫院、淡水馬偕醫院等前線奮戰。

羅一鈞下午也在中央流行疫情指揮中心記者會中說明過去一個月國內專責病房及專責加護病房ICU使用趨勢。此波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情，全國及雙北地區專責病房收治最高峰為6月4日，全國收治人數達2539人、雙北收治1627人。

羅一鈞表示，國內收治數6月5日起開始出現反轉，收治數持續下降至今，據指揮中心統計，全國今天收治數為2198人，較最高峰收治數下降14%。病床量能慢慢紓緩，優先安排染疫後重症風險分級較高的年長或慢性病患住院觀察已不成問題。

重症專責加護病房部分，羅一鈞表示，收治高峰落在6月7日，全國收治435名重症患者，雙北地區收治294人，重症專責加護病房收治數已在本週持續下降。

羅一鈞也提到，這次本土疫情到今，因為北部醫療量能吃緊，不僅須將患者分流送往南部加強版集中檢疫，更須「北病南送」，約16%的重症患者收治在中南部縣市的ICU，感謝中南部醫護伸出援手。

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