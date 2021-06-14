苗栗女作業員回雲林傳染母親 父親隔離也確診

雲林縣今天新增1例新冠肺炎確診，縣長張麗善指出，苗栗工廠染疫女作業員5月底回雲林虎尾，傳染給72歲母親，74歲父親匡列居家隔離，前天結束隔離前採檢也確診，住院治療。

張麗善今天召開疫情線上記者會，說明新增1起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，編號案13100男性74歲，虎尾鎮安溪里人。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今天的案例（案13100）歸為家庭群聚感染，是苗栗某工廠47歲女作業員（案9837）染疫返家後傳染給72歲母親（案10157），74歲父親第1次採檢陰性，匡列為居家隔離者，6月12日解除隔離前再次採檢陽性，13日確診。

曾春美表示，74歲男姓患者發病前居家隔離，足跡單純，6月6日至11日都在安溪里住家，12日下午3時50分到下午4時半由救護車載到醫院採檢，下午4時半到8時10分都在住家，晚上採檢結果出爐呈現陽性，由救護車載往醫院治療。

今天記者會中張麗善也表示，由於六輕工業區內已有6名染疫個案，為避免苗栗工廠群聚事件重演，縣府要求台塑公司進行廠區普篩，衛生局已與台塑公司取得共識，於昨天完成場勘，在六輕員工活動中心著手布置篩檢站。

張麗善指出，六輕篩檢站將由長庚醫療體系負責，目前規畫15日啟動，預計設10條線，每日量能約可篩3000人，4天完成全體約1萬3000名員工篩檢作業。

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