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感佩賈永婕捐救命神器 她捐171台移動冷氣卻遭檢舉要開罰

台南快篩端午連假返鄉686人 全是陰性

中央社 / 台南14日電

台南市政府說，11日至今快篩端午連假返鄉686人，其中1人快篩陽性後核酸檢測（PCR）陰性，其他都陰性，今天也沒新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診個案。

台南市長黃偉哲下午在南市府防疫記者會表示，端午連假推守護台南專案，鼓勵退掉返鄉車票獎勵金發放作業預計從8月1日起開始，感謝所有留在原地過節的未返鄉市民。

至於鼓勵返鄉者接受篩檢獎勵金部分，黃偉哲說，未篩出陽性個案，獎勵金暫還沒發放。

此外，黃偉哲表示，近日全面稽查轄內總數400多家移工宿舍，不符規定的地方就輔導改善。已對業者三令五申，如果無法改善就立即開罰，希望不要出現防疫破口。

南市府勞工局長王鑫基表示，已稽查384家移工宿舍，其中367家已建構服務移工買生活用品機制，減少移工外出，另17家還在輔導，預計18日前可完成第1梯次稽查，持續要求業者配合執行中央防疫規定。

媒體詢問台南安排台灣警察專科學校學生施打疫苗，南市府警察局長方仰寧表示，市府依先前中央指令，內政部警政署所屬機關學校人員納入警察人員順序施打，考量這些住台南的警專生將在暑假見習各項第一線警察勤務工作，有接觸風險，納入昨天施打名冊。

不過，方仰寧說，這件事引發爭議，未來警專學生就依中央最新指令，安排在第7順位施打。

黃偉哲表示，昨天台南共97名警專生接受疫苗接種，市府會向中央反映，再撥補相同劑量疫苗給台南。

新冠肺炎 COVID-19

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