疫情爆發已440人病逝 指揮中心將釐清死因

國內新冠肺炎疫情嚴峻，自5月11日疫情爆發迄今，已造成440人病逝。指揮中心今天表示，將請專家團隊調閱死者病歷搭配疫調分析，以釐清死因。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情居高不下，自5月11日以來每天都有上百人確診，迄今累計確診數破萬，截至今天已有440人在此疫情中病逝，且多人確診後快速死亡，或死後才確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的15名死亡個案中，其中有一名60多歲男性為到院前死亡。

莊人祥說，該名男子有糖尿病、高血壓、心血管疾病與肝硬化病史，6日出現畏寒、腹瀉與倦怠等症狀，當時就醫快篩陰性，但卻在11日晚間突然倒下，119送醫到院前就死亡，死後隔天採檢，13日確診，但並無診斷出肺栓塞。

死後確診或快速死亡個案逐漸增加，指揮官陳時中今天表示，染疫病逝者的死因，並非看疫調就能完全決定，還需要到醫院調閱病歷，昨天已請專家諮詢小組召集人張上淳組成專家團隊，並花時間整理資料，以釐清死因。

此外，前衛生署長楊志良今天上午與台灣社會調查所共同召開記者會，擬替新冠肺炎病逝者提出國賠請求，對此陳時中回應，相關事宜就依法辦理，國家有一定的法律可依循。

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